BTS estrena Arirang: así suena su regreso musical

Seúl

La superbanda surcoreana de K-pop BTS publica este viernes su primer álbum de estudio en casi cuatro años, Arirang, un trabajo que incorpora referencias a la tradición cultural coreana y marca una nueva etapa para el grupo tras la pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.

El disco, compuesto por 14 canciones, es el quinto álbum de estudio del septeto y el primero desde Proof (2022).

El título del álbum alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional.

“Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro”, dijo BigHit Music en enero.

Los siete integrantes participaron activamente en el proceso creativo del álbum, incorporando sus experiencias personales en las composiciones, según un comunicado emitido este mes por el sello discográfico.

El líder de la banda, RM, aparece acreditado en todas las canciones salvo en la pista de interludio, mientras que Suga y J-Hope contribuyeron a varios temas, entre ellos Body to Body, Merry Go Round y NORMAL.

Jimin participó en They don't know 'bout us e Into the Sun; V, en 2.0 e Hacia el sol; y Jung Kook colaboraron en la creación de cuatro canciones, incluido Hooligan.

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