BTS estrena Arirang: así suena su regreso musical

La superbanda surcoreana de K-pop BTS publica este viernes su primer álbum de estudio en casi cuatro años, Arirang, un trabajo que incorpora referencias a la tradición cultural coreana y marca una nueva etapa para el grupo tras la pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.
El disco, compuesto por 14 canciones, es el quinto álbum de estudio del septeto y el primero desde Proof (2022).
El título del álbum alude a la canción folclórica más representativa de Corea del Sur, considerada un símbolo cultural de identidad nacional.
“Trascendiendo el tiempo y las generaciones, esta canción (Arirang) se ha asociado desde hace mucho tiempo con emociones de conexión, distancia y reencuentro”, dijo BigHit Music en enero.
Los siete integrantes participaron activamente en el proceso creativo del álbum, incorporando sus experiencias personales en las composiciones, según un comunicado emitido este mes por el sello discográfico.
El líder de la banda, RM, aparece acreditado en todas las canciones salvo en la pista de interludio, mientras que Suga y J-Hope contribuyeron a varios temas, entre ellos Body to Body, Merry Go Round y NORMAL.
Jimin participó en They don't know 'bout us e Into the Sun; V, en 2.0 e Hacia el sol; y Jung Kook colaboraron en la creación de cuatro canciones, incluido Hooligan.
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BTS estrenan SWIM, el primer sencillo de ARIRANG
"El sencillo principal SWIM se centra en la determinación de seguir adelante a pesar de las turbulentas olas de la vida. En lugar de resistirse a la corriente, la canción presenta la decisión de avanzar a su propio ritmo como una expresión de amor por la misma vida", señaló BigHit Music.
El video fue filmado en Portugal a principios del mes de Febrero. La modelo del video musical es la famosa actriz norteamericana Lili Reinhart, conocida por Riverdale. El video fue filmado en el Museo de Marinha en Lisboa
Según previsiones de Hong Seok-kyeong, director del Centro de Estudios del Hallyu de la Universidad Nacional de Seúl y autora del libro BTS on the Road , el grupo dejará atrás su narrativa de adolescencia para abordar temas más maduros.
"Una vez que alguien regresa del servicio militar en Corea del Sur, es tratado como adulto. Se graduarán de la historia de crecimiento adolescente y avanzarán hacia un mundo adulto independiente", explicó Hong Seok-kyeong en una entrevista con el diario japonés Mainichi el año pasado.
El lanzamiento estará acompañado por eventos promocionales en distintos puntos de Seúl, donde se instalarán proyecciones y actividades en torno al nuevo disco.
Un día después, el sábado, BTS ofrecerá un concierto gratuito de regreso en la emblemática plaza de Gwanghwamun, en Seúl, con unos 22.000 asistentes con entrada. No obstante, se estima que alrededor de 250.000 personas podrían congregarse para seguir el espectáculo en pantallas instaladas en los alrededores. EFE