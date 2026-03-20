RM sufre lesión antes del esperado regreso de BTS

El líder de la banda surcoreana de K-pop BTS, RM, actuará este sábado enyesado y con movilidad reducida, tras lesionarse durante un ensayo el jueves. La presentación marcará el regreso del grupo a los escenarios después de cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.
La presentación marcará el regreso del grupo a los escenarios después de cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio de sus integrantes.
El artista sufrió una lesión en el tobillo y fue trasladado a un hospital, donde le diagnosticaron daño en los ligamentos, inflamación, una rotura parcial de ligamento y una contusión del astrágalo del tobillo izquierdo, informó este viernes la agencia de representación del grupo, BigHit Music, citada por la agencia Yonhap.
Siguiendo las indicaciones médicas, RM deberá llevar una escayola (Yeso) y limitar estrictamente sus movimientos durante al menos dos semanas para su recuperación.
Tras el diagnóstico, el líder de la banda expresó en un EN VIVO su compromiso de ofrecer una actuación de calidad en este simbólico regreso de BTS, aunque priorizará las recomendaciones médicas para evitar un agravamiento de la lesión.
Según el comunicado, la participación de RM en el escenario, incluida la coreografía, será parcialmente limitada, mientras los siete miembros del grupo se preparan para la presentación de Arirang, su primer álbum de estudio en casi cuatro años, lanzado este viernes.
El sábado, BTS ofrecerá un concierto gratuito de regreso en la emblemática plaza de Gwanghwamun, en Seúl, con unos 22.000 asistentes con entrada.
No obstante, se estima que alrededor de 250.000 personas podrían congregarse para seguir el espectáculo en pantallas instaladas en los alrededores.
BTS lanzó el jueves oficialmente a la venta su quinto disco llamado ARIRANG y estrenó el video del primer sencillo, SWING.
Este es solo el comienzo de las actividades por el regreso de la popular banda surcoreana BTS. Su gira mundial abarca más de 40 países y durará dos años.