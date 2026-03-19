Lucho Muñoz vuelve a Honduras y recuerda con admiración a Moisés Canelo

San Pedro Sula, Honduras.

Desde los años 70, la voz de Luis Benjamín Muñoz Cid, mejor conocido como Lucho Muñoz, ha conquistado a públicos de diferentes generaciones. El artista chileno alcanzó la fama en aquella época como el vocalista principal de la reconocida agrupación musical "Los Galos", proyecto del que surgieron inolvidables melodías como "Qué esperas de mí", "Perdona si me ves llorar", "Cómo deseo ser tu amor", entre otras. Canciones que el público hondureño podrá escuchar y entonar junto al artista el próximo mes de mayo, pues Lucho regresa al país para ofrecer dos inolvidables veladas musicales. La primera cita es el 15 de mayo en la 105 Brigada de San Pedro Sula, ahí, el recinto abrirá sus portones a partir de las 7: 00 pm. Luego, el intérprete se trasladará hasta Catacamas, Olancho para ofrecer una presentación el 16 de mayo. Las presentaciones se realizarán gracias a JP Entertainment HN y los boletos ya están a la venta en el sitio web www.smartticket.fun y en los puntos de venta ubicados en Mall Multiplaza de San Pedro Sula y Tegucigalpa.

En una entrevista con Diario LA PRENSA, Lucho Muñoz manifestó su emoción por regresar a este país para compartir con sus seguidores catrachos y cantarle a las madres hondureñas. "Efectivamente, voy a estar en el mes de mayo, nuevamente en Honduras, y realizando dos conciertos, uno en la ciudad de San Pedro Sula, y la otra en Catacamas, Olancho. Y la verdad que después de innumerables giras, es más, este es un intermedio de las giras, porque pasado mañana me toca estar ya en California, en Los Ángeles, en California", comparte el músico, quien se ha presentado en varios lugares de Honduras, anteriormente. "Sí he estado en varias ciudades como, aparte de la capital, Tegucigalpa, en San Pedro Sula, Ruinas de Copán, Santa Rosa de Copán, La Entrada, Tocoa, La Ceiba, Choluteca, Danlí... He ido en varias oportunidades y he tenido la suerte de estar en varios eventos grandes como la Teletón de Honduras, hace varios años atrás, y estuvimos en vivo desde ahí de la capital, desde Tegucigalpa", recuerda.

Dijo que este show será dedicado a las mamás hondureñas, ya que es el mayo cuando se celebra el Día de la Madre en Honduras. "A las mamitas que le van a traer bastantes recuerdos, son canciones que pegaron muy fuerte, no solo en Honduras, sino que en toda Latinoamérica. Incluyendo a los latinos de Estados Unidos, Canadá, Australia, Inglaterra, en todas partes, y y voy a tener un repertorio bastante amplio, donde se incluyen muchísimas canciones, les voy a nombrar algunas, "Cómo deseo ser tu amor", "Un minuto de tu amor", "Qué esperas de mí", "Entrega total", y todas las canciones que hablan de amor", adelantó. Durante la charla, Lucho Muñoz también manifestó su gratitud por más de 50 años de carrera musical ininterrumpida. "Ya casi cincuenta y cinco años de carrera, ininterrumpida, cantando los distintos países de América Latina, para mi público que me premió con llevar estas canciones a su corazón y a su mente, a su memoria. Lo cual me ha mantenido, te lo repito, ininterrumpidamente en los países de nuestra América. Y la verdad que así como te digo ahora, ¿Dónde estuve? ¿Dónde voy a estar? Ha sido una constante de de los últimos años, siempre. Gracias a Dios esta música no ha muerto, todavía está, está en la mente, y está en el corazón de la gente", expresa sobre el impacto de la música romántica latinoamericana. El apoyo de la comunidad hondureña en Estados Unidos Lucho, quien ha realizado también varias presentaciones en Estados Unidos, dijo que en aquel país del norte también ha recibido el acriño y apoyo del pueblo hondureño. "Y yo con todo gusto, pues yo se la voy a cantar. En vivo y en directo con una gran banda, para que la gente se vaya feliz. Y sobre todo a las mamitas que van a estar esas noches allá. Así que espero de encontrarme con mi público hondureño, que fíjate que me ha acompañado en tantos países, las colonias hondureñas, sobre todo en los Estados Unidos. Sí, allá en Nueva Orleans, eb Los Ángeles, San Francisco, Miami también". "En Washington, en Virginia, Nueva York, en Nueva York, hay hondureños por todas partes y ellos me han apoyado muchísimo. Y la verdad que siempre he recibido el cariño y el amor de esa gente que es tan maravillosa", expresa.

Música romántica que perdura a pesar de los años La música de los Galos se ha convertido en un patrimonio artístico que ha pasado de generación en generación, y Lucho comenta que le causa mucha alegría ver también a jóvenes disfrutar de estas melodías. "Sí, fíjate que lo bueno de haber cantado música romántica, haber grabado música romántica es que perdura por el tiempo y eso es lo bueno, no son modas efímeras que llegan en un momento, un par de años y después ya se van y pasan quizás entre comillas al olvido, pero esta música romántica ha perdurado en el tiempo y yo me he dado cuenta que ha pasado a varias generaciones como tú dijiste". "Ahora son abuelitas, pero eran jóvenes también, las mamás, las hijas de las abuelitas... Entonces de tanto escuchar de sus casas las mamás se la han metido en la mente a los muchachos jóvenes y yo veo bastante juventud en los conciertos y eso pues me alegra muchísimo. Y van como las tres generaciones,van a los conciertos, de verdad que sí, porque algo bien hermoso se crea un clima bien bonito de mucho respeto, pero mucho romanticismo".

Sobre su estilo musical y acercamiento con el público Lucho Muñoz es un artista que cuenta con una gran presencia escénica, y cuenta con una gran carga emocional al momento de entonar sus canciones. Al consultarle cómo fue que construyó este estilo, responde: "Bueno, eso es algo que no es que yo lo hice, eso viene con uno, es un don, así como tú eres periodista, te dio un don de ser periodista, a mí me dio el don de ser intérprete, intérprete de grandes poemas musicalizados que fueron hechos baladas... Aparte de la melodía, las letras y por supuesto la interpretación, para llegar al corazón de la gente que está en todos los conciertos". "Así que es algo que venía conmigo, yo no dije un día: "yo voy a hacer así y asá", no, eso venía y yo no me había dado cuenta en todo caso, hasta que grabé el primer disco con éxito, aunque grabé bastantes discos con Los Galos, que nunca pegamos ni uno solo, hasta que llegó un buen día y tuve la suerte de grabar con mis compañeros, como deseo ser tu amor y que fue un himno que se me dieron millones de copias a través de toda América".