Gabriel Soto sobre sobre su ex Geraldine Bazán: 'Nos abrazamos porque hay mucho cariño'

La relación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán hoy se define desde la cercanía y la madurez. Lejos de los desencuentros del pasado, ambos han logrado reconstruir su vínculo con un objetivo compartido: el bienestar de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.
El actor ha sido claro al hablar de esta nueva etapa, en la que el respeto y el cariño siguen presentes, dejando en claro que, aunque ya no son pareja, el lazo entre ellos permanece.
Fue durante una charla con el programa Hoy que el intérprete se refirió a las recientes apariciones que ha tenido junto a su exesposa, momentos en los que se les ha visto cercanos y cómplices, lo que ha despertado dudas entre sus seguidores sobre una posible reconciliación.
“Sí, nos abrazamos porque hay mucho cariño, hay mucho respeto y como te digo, es la mamá de mis hijas, por Dios”, confesó Soto, quien dejó en claro la naturaleza de su relación actual.
En ese sentido, el actor también habló del lugar que Geraldine ocupa en su vida, descartando cualquier posibilidad de retomar su historia como pareja.
“Siempre va a tener ese ese lugar en mí, en mi corazón, en mi vida y siempre va a tener ese cariño y ese respeto por el simple hecho de ser la mamá de mis hijas. Así que sí, nos vimos, nos dio mucho gusto. Cuando Miranda se fue a su campamento, fuimos en la madrugada a dejarla al aeropuerto los dos”, relató, evidenciando la dinámica que mantienen como padres.
“Finalmente somos una familia, a lo mejor no estamos juntos, pero finalmente vamos a estar unidos para siempre por el bien de nuestras hijas”, expresó, reafirmando la forma en la que ambos han decidido conducirse en esta etapa de sus vidas.
El pasado también se hizo presente recientemente, luego de que Geraldine compartiera en redes sociales una fotografía de su boda con Soto, como parte de una tendencia que invitaba a recordar momentos del 2016.
Sobre ello, el actor se pronunció con respeto, reconociendo la relevancia de ese episodio. “Fue un evento muy importante para todos: para mí, para ella, para mis hijas, para nuestras familias. Fue una ceremonia que marcó nuestras vidas y es parte de nuestra historia”, expresó en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.
En esa misma línea, Gabriel reiteró lo que significó su relación con Bazán, especialmente por lo que construyeron juntos. “El fruto de esa relación son dos bendiciones, dos niñas que son nuestra vida entera, y eso no se puede borrar y no se puede negar, es parte de una historia maravillosa de casi 10 años de relación...”, explicó en esa charla, subrayando el valor que tiene ese capítulo en su vida.