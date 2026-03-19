Gabriel Soto sobre sobre su ex Geraldine Bazán: 'Nos abrazamos porque hay mucho cariño'

La relación entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán hoy se define desde la cercanía y la madurez. Lejos de los desencuentros del pasado, ambos han logrado reconstruir su vínculo con un objetivo compartido: el bienestar de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda.

El actor ha sido claro al hablar de esta nueva etapa, en la que el respeto y el cariño siguen presentes, dejando en claro que, aunque ya no son pareja, el lazo entre ellos permanece.

Fue durante una charla con el programa Hoy que el intérprete se refirió a las recientes apariciones que ha tenido junto a su exesposa, momentos en los que se les ha visto cercanos y cómplices, lo que ha despertado dudas entre sus seguidores sobre una posible reconciliación.

“Sí, nos abrazamos porque hay mucho cariño, hay mucho respeto y como te digo, es la mamá de mis hijas, por Dios”, confesó Soto, quien dejó en claro la naturaleza de su relación actual.

En ese sentido, el actor también habló del lugar que Geraldine ocupa en su vida, descartando cualquier posibilidad de retomar su historia como pareja.

“Siempre va a tener ese ese lugar en mí, en mi corazón, en mi vida y siempre va a tener ese cariño y ese respeto por el simple hecho de ser la mamá de mis hijas. Así que sí, nos vimos, nos dio mucho gusto. Cuando Miranda se fue a su campamento, fuimos en la madrugada a dejarla al aeropuerto los dos”, relató, evidenciando la dinámica que mantienen como padres.

“Finalmente somos una familia, a lo mejor no estamos juntos, pero finalmente vamos a estar unidos para siempre por el bien de nuestras hijas”, expresó, reafirmando la forma en la que ambos han decidido conducirse en esta etapa de sus vidas.