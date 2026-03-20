La fortuna de Chuck Norris: cuánto acumuló la leyenda del cine

La muerte de Chuck Norris no solo marcó el adiós de una leyenda del cine de acción, sino que también abrió la conversación sobre el patrimonio que construyó a lo largo de décadas de carrera.
El fallecimiento del actor fue confirmado por su familia mediante un comunicado difundido en sus redes oficiales, en el que expresaron su pesar por la pérdida y destacaron que partió rodeado de sus seres queridos.
“Con gran pesar, nuestra familia comunica el repentino fallecimiento de nuestro querido Chuck Norris, ocurrido ayer por la mañana. Aunque preferimos mantener la privacidad de las circunstancias, queremos que sepan que estuvo rodeado de su familia y que falleció en paz”, se lee en el mensaje.
Horas antes del desenlace, un allegado había asegurado que el intérprete se encontraba estable tras haber sido trasladado a un hospital en Hawái, lo que hizo aún más inesperada la noticia de su muerte.
Más allá de las circunstancias de su fallecimiento, la figura de Norris vuelve a cobrar relevancia por la dimensión de su legado, tanto artístico como económico, construido a partir de una trayectoria marcada por la disciplina y la constancia.
Su historia comenzó en condiciones adversas. Nacido en Ryan, Oklahoma el 10 de marzo de 1940, creció en un entorno familiar complejo, marcado por la inestabilidad y el alcoholismo de su padre.
Tras el divorcio de sus padres, se trasladó con su madre y hermanos a California, luego de pasar por Kansas. Fue allí donde terminó sus estudios y, en 1958, ingresó a la Fuerza Aérea de Estados Unidos, etapa clave para su desarrollo personal.
Durante su estancia en Corea del Sur descubrió las artes marciales, disciplina que se convertiría en el eje de su vida. A su regreso en 1962, abrió su primera escuela de karate y comenzó a forjar una reputación en el circuito competitivo. El salto a la fama llegó en 1972, cuando compartió pantalla con Bruce Lee en “Way of the Dragon”, escena que lo catapultó a nuevas oportunidades dentro de la industria cinematográfica.
A partir de entonces, su carrera despegó en los años ochenta con películas de acción que consolidaron su imagen de luchador imbatible, además de su icónico paso por la televisión con Walker, Texas Ranger, que amplió su alcance global. Este recorrido profesional, sumado a negocios vinculados a las artes marciales y otras inversiones, le permitió construir una fortuna estimada en 70 millones de dólares al momento de su fallecimiento.
En el plano personal, Norris formó una familia que lo acompañó a lo largo de su vida. Tras su primer matrimonio con Dianne Holecheck, con quien tuvo dos hijos, posteriormente contrajo matrimonio con Gena O’Kelley, con quien tuvo gemelos. En sus últimos años, el actor eligió una vida más tranquila en Hawái, específicamente en la isla de Kauai, donde se mantuvo alejado del ritmo de Hollywood, priorizando su entorno familiar.