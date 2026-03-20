La fortuna de Chuck Norris: cuánto acumuló la leyenda del cine

Durante su estancia en Corea del Sur descubrió las artes marciales, disciplina que se convertiría en el eje de su vida. A su regreso en 1962, abrió su primera escuela de karate y comenzó a forjar una reputación en el circuito competitivo. El salto a la fama llegó en 1972, cuando compartió pantalla con Bruce Lee en “Way of the Dragon”, escena que lo catapultó a nuevas oportunidades dentro de la industria cinematográfica.