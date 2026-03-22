Vocalista de “Rayito colombiano” es hospitalizado de emergencia

Colombia.

El mundo de la música atraviesa un momento de preocupación, luego de que se confirmara la hospitalización de Raymundo Espinoza Amezquita, líder de la agrupación Rayito colombiano. La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado oficial del grupo, en el que se informó que el cantante fue ingresado de emergencia a un hospital.

Como consecuencia directa de la situación médica de Espinoza Amezquita, la agrupación tomó la decisión de cancelar diversas presentaciones programadas durante el mes de marzo.

Entre las entidades afectadas se encuentran Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, donde el grupo contaba con fechas previamente confirmadas.