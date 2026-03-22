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Vocalista de “Rayito colombiano” es hospitalizado de emergencia

Raymundo Espinoza Amezquita, líder de Rayito colombiano, fue hospitalizado de emergencia

Vocalista de “Rayito colombiano” es hospitalizado de emergencia

El cantante Raymundo Espinoza Amezquita.
Colombia.

El mundo de la música atraviesa un momento de preocupación, luego de que se confirmara la hospitalización de Raymundo Espinoza Amezquita, líder de la agrupación Rayito colombiano. La noticia fue dada a conocer mediante un comunicado oficial del grupo, en el que se informó que el cantante fue ingresado de emergencia a un hospital.

Como consecuencia directa de la situación médica de Espinoza Amezquita, la agrupación tomó la decisión de cancelar diversas presentaciones programadas durante el mes de marzo.

Entre las entidades afectadas se encuentran Puebla, Veracruz y la Ciudad de México, donde el grupo contaba con fechas previamente confirmadas.

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Aunque no se han revelado detalles específicos sobre el padecimiento que llevó al vocalista de Rayito colombiano al hospital, la agrupación lanzó un comunicado intentando aclarar su estado de salud:

"Informamos que nuestro querido Raymundo Mendoza Amezquita, conocido como Rayito colombiano, ha sido hospitalizado de emergencia y sometido a una cirugía.".

Ante la preocupación de internautas y seguidores de su música, dentro del mismo mensaje indicaron que Raymundo actualmente se encuentra estable y “en proceso de recuperación”. La agrupación subrayó que, en este momento, la prioridad absoluta es la salud del intérprete, por lo que todas sus actividades profesionales quedarán suspendidas hasta nuevo aviso.

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Redacción La Prensa
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