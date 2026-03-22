Honduras vibra como nunca en el Festival Party de Verano 2026

Tegucigalpa, Honduras.

La noche del sábado, 21 de marzo, fue una de las más memorables para los catrachos que aman la rumba y los buenos momentos musicales.

El ambiente en el estadio Chochi Sosa comenzó con una energía contagiosa y, el público ansioso se preparó para una velada llena de ritmos pegajosos, talento y sorpresas que mantuvieron a todos en ebullición.

Desde el inicio, el festival demostró ser la cita más importante del año para los amantes del género urbano en Honduras.

El escenario del “Chochi” Sosa se convirtió en un mar de luces y sonidos, donde artistas como Ryan Castro y Jowell & Randy se apoderaron del protagonismo con presentaciones memorables.

Jowell & Randy, el dúo puertorriqueño, regresaron a Honduras para deleitar a sus seguidores con sus éxitos más emblemáticos, reafirmando su estatus como referentes del reguetón

Ryan Castro, por su parte, elevó la temperatura con su estilo enérgico y temas que rápidamente hicieron vibrar a la audiencia, consolidándose como una de las figuras más relevantes del género urbano en la actualidad.

El público también disfrutó de la participación de artistas como Kapo, cuya propuesta fresca y dinámica añadió un toque especial a la noche, prometiendo un espectáculo lleno de ritmo y fiesta.

Fresh Bodden, otro de los artistas destacados, presentó un show vibrante que conquistó a los asistentes, quienes respondieron con entusiasmo a cada canción interpretada.

El ambiente en el estadio fue de pura celebración, con jóvenes y adultos bailando al ritmo de los éxitos que resonaron en todo momento en el escenario principal.

Además de los nombres internacionales, el festival contó con la presencia de talentos nacionales como Los Bohemios, Flow Nation y Club House, quienes aportaron su estilo propio y fortalecieron el talento local.

El evento, que duró varias horas, dejó en evidencia el crecimiento de la escena urbana en Honduras. Con una producción cuidada y un cartel que reunió a los mejores exponentes del género, el Festival Party de Verano 2026 se posicionó como la noche más importante del calendario musical en Tegucigalpa.