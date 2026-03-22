VIDEO: Tokischa se rapa durante concierto en Nueva York

Nueva York.

Tokischa se rapó la cabeza en vivo frente a una audiencia en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, el pasado sábado 21 de marzo.

La artista dominicana —quien aún no ha lanzado un álbum de estudio, pero suma varias entradas en la lista Hot Latin Songs como solista y colaboradora— realizó esta transformación durante su presentación en la segunda de seis fechas como telonera en la gira Body High Tour 2026 de FKA Twigs.

En las próximas fechas en Estados Unidos también participarán Brutalismus 3000 y Eartheater.

El momento fue captado en video por varios medios de comunicación, así como fans que se encontraban en el recinto. La arriesgada acción de la cantante sobre el escenario del Madison Square Garden ya ha dado de qué hablar en redes sociales.