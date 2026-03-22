VIDEO: Tokischa se rapa durante concierto en Nueva York

Tokischa se rapó la cabeza en vivo frente a una audiencia en el icónico Madison Square Garden de Nueva York, el pasado sábado 21 de marzo.
La artista dominicana —quien aún no ha lanzado un álbum de estudio, pero suma varias entradas en la lista Hot Latin Songs como solista y colaboradora— realizó esta transformación durante su presentación en la segunda de seis fechas como telonera en la gira Body High Tour 2026 de FKA Twigs.
En las próximas fechas en Estados Unidos también participarán Brutalismus 3000 y Eartheater.
El momento fue captado en video por varios medios de comunicación, así como fans que se encontraban en el recinto. La arriesgada acción de la cantante sobre el escenario del Madison Square Garden ya ha dado de qué hablar en redes sociales.
Próximos proyectos
El próximo álbum de Tokischa llevará por título Amor & Droga, aunque su fecha de lanzamiento aún no ha sido confirmada.
En agosto, la artista explicó a Billboard: “Este álbum realmente cuenta una historia muy especial para mí, un momento muy difícil en mi vida que me moldeó y me llevó a donde estoy ahora. Es como un diario donde narro ciertas experiencias de las que nunca he hablado antes. Siento que este fue el mejor concepto para un álbum debut, donde puedo desahogarme por completo”.
Su más reciente sencillo, “Surfboard”, lanzado el 19 de marzo y producido por Skrillex, formaría parte de este proyecto.
La canción fue estrenada en vivo a inicios de mes y cuenta con un video musical publicado esta semana. Los asistentes a la gira de FKA Twigs han sido de los primeros en escucharla en directo.