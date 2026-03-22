Jane Kaczmarek, actriz de ‘Malcolm el de en medio’, se casa con su novio del colegio a los 69 años

La actriz estadounidense Jane Kaczmarek, de 70 años de edad, confirmó este año que desde julio de 2025 contrajo matrimonio con su novio de la secundaria.

A través de su primer post en su cuenta de Instagram —con fecha del 19 de enero— la también conocida como madre de Malcolm compartió una fotografía con su pareja, Rusty Long.

"¿Te preguntaste en dónde he estado todos estos años? ¡Criando a mis tres hijos y casándome con mi novio de secundaria!", escribió en ese entonces.

En los últimos días, la actriz reveló a la revista People reveló más detalles de la relación de la actirz, quien dio vida a la madre de Malcolm en la serie "Malcolm el del medio", y llegó al altar con el hombre que robó su joven corazón, Rusty Long, tras 50 años de haber salido por primera vez en la época de 1971.

Ambos siguieron el curso de sus vidas tras separarse y contrajeron matrimonio con sus ahora exparejas con quienes tuvieron hijos.

Ella se casó con el actor Bradley Whitford, y tuvo tres hijos: Frances, de 28 años de edad, George de 26 años de edad y Mary Louia de 23 años de edad, pero se divorció en 2010.

Mientras que él se convirtió en padre de dos hijos y hoy, es abuelo de dos nietos de siete y 11 años de edad.

Según lo narrado por Jane Kaczmarek "ella estaba loca por él". Rusty Long era la estrella del equipo de tenis de su universidad: Greendale High School en Wisconsin.

Ambos solían tener un romance que tras la graduación se vio obligado a separarse debido a que tomaron caminos separados.