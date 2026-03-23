Alan Ritchson es investigado por golpear a su vecino

El actor estadounidense Alan Ritchson, protagonista de la serie ‘Reacher’, es investigado por una presunta agresión a un vecino ocurrida en Tennessee, según reportes de medios estadounidenses.

De acuerdo con un video difundido por TMZ, el intérprete aparece aparentemente golpeando en varias ocasiones a un hombre que se encontraba arrodillado en la calle. En las imágenes también se observa a dos menores, presuntamente hijos del actor, que presencian la escena desde motocicletas, mientras el vehículo de Ritchson permanece detenido en la vía.

La supuesta víctima, identificada como Ronnie Taylor, aseguró al medio que recibió “al menos cuatro golpes” y compartió fotografías en las que se observan lesiones en su rostro.

Taylor presentó una denuncia ante la policía, y fuentes policiales confirmaron que se ha abierto una investigación. Hasta el momento, no se han realizado arrestos.

Según relató Taylor a TMZ, el altercado se originó un día antes, cuando Ritchson supuestamente conducía a alta velocidad una motocicleta por el vecindario. El hombre admitió haberle hecho un gesto obsceno, que el actor habría respondido.

Al día siguiente, Ritchson regresó al lugar acompañado de dos menores, momento en el que Taylor le pidió que “detuviera esto de una vez, por favor”, lo que derivó en la confrontación.

Por su parte, fuentes cercanas al actor indicaron a TMZ que Ritchson no inició la pelea y que el vecino, a quien describen como “muy agresivo”, lo habría derribado de la motocicleta en dos ocasiones antes de que ambos se enfrentaran.

Según estas versiones, el actor sufrió lesiones leves, incluyendo daños en un dedo, además de cortes y contusiones.

El representante de Ritchson no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Page Six. Tampoco el actor ha publicado declaraciones en sus redes sociales tras la difusión del incidente.

Ritchson, de 43 años, está casado con Catherine Ritchson desde 2006, con quien tiene tres hijos. En una entrevista con Men’s Health en marzo de 2024, el actor señaló que su familia optó por un estilo de vida itinerante, residiendo en alojamientos temporales debido a las exigencias de su trabajo.