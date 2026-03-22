'Feid vs. Ferxxo': el duelo de identidades del colombiano que marca una nueva era

Los fans de Feid están de enhorabuena. El artista colombiano presenta Feid vs. Ferxxo, un EP de siete temas que llega como punto de partida de una saga más amplia.

Este lanzamiento marca un giro creativo que reafirma su versatilidad y reconfigura la manera en la que el paisa entiende su identidad musical. Es una batalla entre estas dos personalidades que han dejado huella en su carrera.

El proyecto llega impulsado por una etapa de introspección profunda. Después de la nominación al Grammy por FERXXO VOL X: Sagrado y del esfuerzo emocional que supuso la creación de aquel álbum, Feid decidió replantear su dinámica de trabajo, priorizando la colaboración y la exploración de nuevos retos.

Durante la producción del EP, volvió a reunirse con sus aliados de siempre —Jowan, Rolo, Wain y Sky Rompiendo—, pero esta vez con un enfoque menos solitario y con más sentimiento de grupo.

La esencia de Feid vs. Ferxxo nace precisamente de esa dualidad. Desde hace años, los fans debaten qué canciones identifican más a Feid y cuáles a Ferxxo, y el artista decidió transformar esa conversación en un proeycto.

En el EP, Feid encarna el lado más melódico y sentimental, con tintes de reggae y bolero, mientras que Ferxxo representa la energía del afrohouse y el perreo crudo. Esta división se refleja en temas como Que Vuelta Vos o Boleritox frente a temas más intensos como La Mejor Música o Trankaito.

Pero eso no es todo. Además de su propuesta conceptual, el lanzamiento tiene un papel estratégico dentro de un movimiento mayor: Feid vs. Ferxxo es el primer capítulo de El Green Print: La Saga, una serie de proyectos que verán la luz a lo largo del año. Tendremos que esperar para conocer más.

Y además, esta nueva era llegará acompañada de música en directo. Feid ha insistido en que necesitaba música nueva para ofrecer un show especial y coherente con el momento que atraviesa, razón por la cual pidió a sus seguidores llegar preparados a su show en Medellín para cantar tanto clásicos como estas nuevas canciones.

La respuesta fue inmediata: las entradas para el concierto gratuito en el Teatro Carlos Vieco se agotaron en cuestión de horas.

Con su propio sello —Grabaciones Los Poderosos— y un camino aún por recorrer, Feid parece decidido a ampliar los límites de su sonido y a abrir un capítulo en el que el artista se enfrenta a sí mismo para redefinir hacia dónde quiere llevar su música.