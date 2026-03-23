Ryan Gosling reafirma su deseo de sumarse a Marvel en "Ghost rider"

Ryan Gosling ofreció una mirada íntima sobre el momento que atraviesa en la industria cinematográfica durante la entrevista con Josh Horowitz para el podcast Happy, Sad, Confused.

En una conversación marcada por la reflexión, el actor se refirió a sus próximos desafíos profesionales, su conexión con universos emblemáticos como Star Wars y su interés persistente por sumarse al universo de Marvel Studios, mientras repasó el papel que su entorno personal tuvo en la evolución de su carrera y en su más reciente película, Project Hail Mary.

Durante la charla con Horowitz, el actor de 45 años detalló el proceso de filmación de su cinta de ciencia ficción más reciente estrenada el 19 de marzo, Project Hail Mary, adaptación de la obra del autor Andy Weir. “El rodaje fue como un salto de fe: todo lo que hicimos buscaba capturar la magia del libro”, afirmó.

En ese sentido, resumió la complejidad del proyecto: “Fue un proceso muy exigente: había que estar a la altura de un libro muy querido y encontrar la forma de dar vida a Rocky ¿cómo haces realidad a este alienígena que todo el mundo ha imaginado en su cabeza y al que quieren tanto?”.

Explicó que la decisión de interpretar al personaje Rocky sin efectos digitales implicó un compromiso total del equipo. Según Gosling, el mayor logro fue construir una relación auténtica entre los protagonistas.

El actor destacó el trabajo del titiritero James Ortiz y de los directores Phil Lord y Chris Miller: “Lo que estábamos capturando era una relación real desarrollándose”, subrayó, señalando la importancia de la improvisación y la receptividad a ideas innovadoras durante la producción.

Para el actor, cada día en el set se asemejaba “a un escape room”, obligándolo a ser flexible y creativo frente a los imprevistos de la producción.

vinculada al propio rodaje. “El único día de descanso fue cuando Tom Cruise aterrizó en helicóptero, dirigió una escena y se fotografió con el equipo”, recordó. Gosling, que no estuvo presente en ese momento, comentó que todavía se pregunta si se trató de una coincidencia.

La conexión especial de Ryan Gosling con Star Wars

En Happy, Sad, Confused, Gosling profundizó en su relación personal con el universo Star Wars. “Las primeras sábanas que tuve fueron de Star Wars. Mi madre las conservó y las llevé a mi tráiler cuando rodaba la película”, relató sobre el valor emocional de esos objetos en su vida.

Aunque descubrió la saga después que otros, sostuvo que las referencias y objetos de Star Wars influyeron en su creatividad y carrera. “Aún conservo las sábanas de mi infancia; la cultura pop fue esencial en mi desarrollo”, comentó. También mencionó el impacto de películas como Back to the Future y E.T. y su aspiración de crear obras que generen recuerdos valiosos para el público.

El interés de Gosling por Ghost Rider y Marvel

Cuando le preguntaron sobre su interés en interpretar a Ghost Rider en el universo de la productora estadounidense Marvel Studios, reiteró su entusiasmo. “El interés por Ghost Rider es una sensación que sigue viva”, indicó, y mencionó que mantuvo conversaciones con Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, aunque reconoció que la situación es compleja.