Shakira agrega más fechas a su gira musical de España

Madrid, España.

La cantante colombiana Shakira ha ampliado a seis los días de concierto con los que cerrará su gira 'Las mujeres ya no lloran world tour', al añadir tres fechas más, 18, 19 y 20 de septiembre, a las ya anunciadas de 25, 26 y 27 del mismo mes. La noticia, justificada por la "altísima demanda" para las primeras actuaciones confirmadas, llega coincidiendo con la rueda de prensa de los promotores en la capital española para relatar los pormenores de este fin de gira. "Concebido como algo más que un concierto", como una experiencia inmersiva, está previsto erigir el llamado 'estadio Shakira' en el Iberdrola Music y una "ciudad paralela" en torno a él que acogerá conciertos, exposiciones, charlas y más actividades. El propósito es "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas", según los organizadores.

Promete shows de lujo La gira de Shakira por España aspira a ser una experiencia "inmersiva" que acogerá conciertos, exposiciones, charlas, talleres, cine, gastronomía, literatura y experiencias, todas con el visto bueno de la anfitriona y el propósito de "celebrar las raíces culturales compartidas y destacar a Madrid como un escenario global para voces diversas". Las entradas se pondrán a la venta el próximo viernes, 27 de marzo en la web de Live Nation y de sus distribuidoras. No obstante, habrá tres preventas: una para registrados en la web de Shakira el 24 de marzo, otra a través de la plataforma de Santander SMusic el 25 de marzo y la última para registrados en Live Nation, el 26 de marzo. De momento no se ha informado de la capacidad de este "estadio Shakira", un dato que se revelará junto a otros detalles en una rueda de prensa que tendrá lugar el próximo lunes en Madrid por parte de la promotora.