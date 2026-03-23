Aseguran que Kelly Osbourne se está separando de Sid Wilson

Londres, Inglaterra.

Según informes, Kelly Osbourne y su prometido Sid Wilson se separaron tras la drástica pérdida de peso de ella. Según informes, Kelly Osbourne se ha separado de su prometido, Sid Wilson, tan solo siete meses después de comprometerse y en medio de una drástica pérdida de peso. La exestrella de reality, de 41 años, y el rapero de Slipknot, de 49, habrían terminado su compromiso discretamente este mes, según el Daily Mail. La última vez que se les vio juntos fue en los Premios Grammy en febrero. "Kelly y Sid han decidido cancelar su compromiso", declaró una fuente al medio el lunes. "Kelly ha estado pasando por un momento difícil tras la pérdida de su padre", continuó la fuente. "El proceso de duelo ha sido increíblemente difícil y ha estado haciendo todo lo posible para sobrellevarlo".

Muerte de una leyenda El padre de Kelly, la leyenda del heavy metal Ozzy Osbourne, falleció de un ataque al corazón tras padecer Parkinson el 22 de julio de 2025. Tenía 76 años. La fuente añadió que Kelly y Wilson llevaban tiempo atravesando dificultades en su relación y que las cosas no eran lo que parecían. "Intentaron que funcionara, sobre todo por el bien de su hijo, pero finalmente decidieron que separarse era la mejor opción", comentaron. Kelly y el DJ estadounidense tienen un hijo de 3 años, Sidney, que nació en noviembre de 2022. "Kelly ha pasado por mucho durante el último año", concluyó la fuente. "A pesar de todo, se mantiene sobria y ahora se centra en sí misma y en su papel de madre". La exestrella del reality show "Los Osbournes" y Wilson se conocieron en 1999, cuando Slipknot estaba de gira con el festival de música Ozzfest. LEA: ¿Chappell Roan hizo llorar a la hija de Jude Law? Esto dijo la artista tras la polémica Su relación dio un paso más en enero de 2022, antes de lanzar su romance formalmente al mes siguiente. Tras el nacimiento de su hijo a finales de 2022, Wilson se arrodilló y le propuso matrimonio entre bastidores durante el concierto de despedida de Black Sabbath de Ozzy en Villa Park, Birmingham, Inglaterra, a principios de julio de 2025. "Kelly, sabes que te quiero más que a nada en el mundo", dijo Wilson en un video de la pedida de mano que Kelly compartió en Instagram. "¡Vete a la mierda! No te vas a casar con mi hija", bromeó Ozzy en aquel momento.

Pérdida de peso extrema La noticia de la supuesta ruptura de Kelly y Wilson también llega en un momento en que Kelly se enfrenta a la preocupación por su repentina pérdida de peso en los últimos meses. Tras estrenar un nuevo look en Londres en diciembre, la hija de Ozzy y Sharon Osbourne respondió a sus detractores y compartió la desgarradora razón de su drástica pérdida de peso. “A la gente que sigue creyendo que es gracioso y cruel escribiendo comentarios como ‘¿Estás enferma?’, ‘Deja de tomar Ozempic’ o ‘No te ves bien’”, comenzó diciendo. “Mi papá acaba de morir, estoy haciendo lo mejor que puedo, y lo único que me da sentido a la vida ahora mismo es mi familia”, continuó Kelly. “Y elijo compartir mi contenido con ustedes y compartir el lado feliz de mi vida, no el lado triste”. “Así que a toda esa gente, váyanse al diablo”, concluyó.