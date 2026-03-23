La madre de la hija de Jude Law habla sobre la polémica con Chappell Roan

Catherine Harding, madre de Ada, la hija de 11 años de Jude Law, quien supuestamente rompió a llorar tras un desagradable encuentro con el guardaespaldas de Chappell Roan, ha dado su versión de los hechos.
El esposo de Harding, el futbolista brasileño Jorginho Frello, criticó duramente a Roan el sábado tras afirmar que el guardaespaldas de la cantante increpó agresivamente a su hijastra y a su esposa en un hotel de São Paulo, Brasil. Frello afirmó que Ada no se acercó ni le pidió nada a Roan antes del incidente, sino que simplemente pasó por su mesa para confirmar que era la cantante, ya que era fan.
Tras las críticas, Roan declaró en un video de Instagram que el guardaespaldas no formaba parte de su equipo de seguridad personal y que ni Ada ni Harding se le acercaron en ningún momento.
Tras esto, Harding recurrió a Instagram el domingo para compartir su versión de los hechos tras recibir numerosos mensajes preguntándole si la historia de Frello era cierta. Harding puso en duda las afirmaciones de Roan, diciendo que sabía que el guardia de seguridad no formaba parte del personal de seguridad del hotel, sino que era alguien que "cuidaba de los artistas".
"¿Lo envió ella a hacerlo? De nuevo, no lo sé", dijo. "Mira, me gustaría pensar que no, pero al mismo tiempo, creo que cuando eres una celebridad tienes la responsabilidad de asegurarte de que las personas que trabajan para ti y actúan en tu nombre realmente lo hagan".
"¿Lo habría hecho si no tuviera la autoridad para hacerlo? No lo sé", continuó. "Si lo hizo, obviamente es un gran problema porque la estaría representando de una manera que ella no desea".
@consequence Catherine Harding, the mother of the girl who was allegedly berated by a security guard after sneaking a peak at Chappell Roan during breakfast at a São Paulo hotel, has now shared her side of the incident. #chappellroan #brasil #saopaulo ♬ original sound - consequence
La niña nunca le dijo nada ni le faltó el respeto
Harding afirmó que la pequeña Ada no llevaba teléfono, no tomó ninguna foto y no se acercó a Roan durante el encuentro.
“Literalmente no hizo nada, solo la miró... luego regresó y dijo: ‘Mamá, no sé si es ella’. Porque obviamente se veía... con su vestuario y todo... se veía un poco diferente”, recordó.
Harding contó que siguieron desayunando, pero entonces un guardia de seguridad con un tono muy agresivo las increpó. “Tanto si [Roan] lo envió como si no, no lo sé, para mí fue como si se hubieran extralimitado”, dijo.
Según Harding, el guardia de seguridad las reprendió y le dijo que debía enseñarle a su hija a comportarse mejor y a respetar la privacidad de los demás. Harding explicó que intentó explicarle que Ada era una niña y que simplemente estaba emocionada de ver a una cantante a la que admiraba.
@tomaswoo7 treat everyone else the way you expect to be treated. #chapellroan #jorginho #catherineharding ♬ original sound - Tomas Woo
Harding también le explicó al guardia que Ada estaba acostumbrada a estar cerca de gente famosa, dado que su padrastro era muy conocido en Brasil, así que no se extralimitaría.
En ese momento, Harding explicó que si Roan no quería que la gente la mirara, debería desayunar en su habitación, ya que el hotel era un espacio público y, como huésped que pagaba, tenía derecho a verla.
Harding comentó que, al final, Ada decidió no ir al concierto de Roan, a pesar de que las entradas para esa noche eran su regalo de cumpleaños.
"Creo que es una artista con mucho talento. Me gusta mucho", dijo Harding. "Vinimos hasta São Paulo para ver el concierto. Era el regalo de cumpleaños de mi hija... un poco decepcionado porque no fuimos al concierto anoche".
@dailymailau
The singer has been banned from performing at Todo Mundo no Rio in the wake of allegations. Roan hit back against the narrative, which was shared on social media, with a video apology posted to Instagram Stories on Saturday. She said the security guard who approached Frello's family was 'not my personal security.' 'If you felt uncomfortable that makes me really sad. You did not deserve that.' #chappellroan #news #judelaw #hollywood #fyp♬ original sound - Daily Mail Australia
La cantante de "Pink Pony Club", de 28 años, ha tenido una relación complicada con la fama y ha querido establecer límites con sus fans desde el inicio de su carrera. A principios de este mes, reaccionó con enfado ante los paparazzi que le tomaban fotos en París, durante la Semana de la Moda.