La madre de la hija de Jude Law habla sobre la polémica con Chappell Roan

Brasil.

Catherine Harding, madre de Ada, la hija de 11 años de Jude Law, quien supuestamente rompió a llorar tras un desagradable encuentro con el guardaespaldas de Chappell Roan, ha dado su versión de los hechos.

El esposo de Harding, el futbolista brasileño Jorginho Frello, criticó duramente a Roan el sábado tras afirmar que el guardaespaldas de la cantante increpó agresivamente a su hijastra y a su esposa en un hotel de São Paulo, Brasil. Frello afirmó que Ada no se acercó ni le pidió nada a Roan antes del incidente, sino que simplemente pasó por su mesa para confirmar que era la cantante, ya que era fan.

Tras las críticas, Roan declaró en un video de Instagram que el guardaespaldas no formaba parte de su equipo de seguridad personal y que ni Ada ni Harding se le acercaron en ningún momento.

Tras esto, Harding recurrió a Instagram el domingo para compartir su versión de los hechos tras recibir numerosos mensajes preguntándole si la historia de Frello era cierta. Harding puso en duda las afirmaciones de Roan, diciendo que sabía que el guardia de seguridad no formaba parte del personal de seguridad del hotel, sino que era alguien que "cuidaba de los artistas".

"¿Lo envió ella a hacerlo? De nuevo, no lo sé", dijo. "Mira, me gustaría pensar que no, pero al mismo tiempo, creo que cuando eres una celebridad tienes la responsabilidad de asegurarte de que las personas que trabajan para ti y actúan en tu nombre realmente lo hagan".

"¿Lo habría hecho si no tuviera la autoridad para hacerlo? No lo sé", continuó. "Si lo hizo, obviamente es un gran problema porque la estaría representando de una manera que ella no desea".