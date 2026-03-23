Camilo anuncia su gira mundial 2026 por América y Europa

Miami (EE.UU.)

El cantautor colombiano Camilo anunció su Camilo Worldwide Tour 2026, una gira que lo llevará a más de 15 países de América y Europa a lo largo de este año.

El artista, seis veces ganador del Latin Grammy, recorrerá México, Estados Unidos, el Caribe y Latinoamérica. El tour comenzará en junio en España y finalizará en diciembre en su país natal, Colombia.

Además de interpretar sus éxitos, los seguidores podrán disfrutar de nueva música y adelantos de su quinto álbum de estudio, previsto para estrenarse este año, según informó en un comunicado.

El tramo europeo se realizará en junio, con inicio el día 13 en Tenerife, seguido de Londres (15), París (17), Milán (19), Dietikon (20), Berlín (22) y cierre en Ámsterdam (24).

En México, las presentaciones tendrán lugar entre finales de agosto y septiembre. Iniciarán el 28 en Ciudad de México y continuarán por Querétaro (29), León (30), Veracruz (3 de septiembre), Monterrey (4), Guadalajara (5), San Luis Potosí (6), Hermosillo (10), Puebla (11), Tampico (12), Cancún (17), Mérida (18), Villahermosa (19) y Acapulco (20 de septiembre).

La gira por el Caribe y Estados Unidos se desarrollará en octubre, comenzando en San Juan (2), seguida de Santo Domingo (4), Miami (9), Orlando (10), Chicago (15) y Nueva York (17).

Finalmente, la etapa suramericana se llevará a cabo entre octubre y diciembre. Iniciará en Asunción (23 de octubre), seguida de Buenos Aires (25), Montevideo (28), Rosario (30), Córdoba (31), Mendoza (2 de noviembre), Santiago de Chile (5), Arequipa (8), Lima (10), Quito (4 de diciembre), Cuenca (5) y concluirá en Bogotá (12 de diciembre).

Con más de 121 millones de seguidores en redes sociales, 25.000 millones de reproducciones y 21,9 millones de oyentes mensuales en Spotify, Camilo consolida su presencia como uno de los artistas latinos más influyentes del momento.