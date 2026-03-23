Hannah Montana cumple 20 años: qué hacen hoy los actores de la serie

El 24 de marzo de 2006 se estrenó la exitosa serie juvenil Hannah Montana, protagonizada por Destiny Hope Cyrus (Miley Cyrus). La historia es sobre una adolescente que llevaba una doble vida: estudiante común de día y famosa estrella pop de noche.
Casi dos décadas después, la serie que marcó a toda una generación sigue viva en la memoria de sus fans. El pasado 17 de febrero, Disney anunció un especial por el 20 aniversario de Hannah Montana, el cual incluirá material inédito, una entrevista exclusiva con Miley Cyrus y contenido cargado de nostalgia sobre el impacto cultural de la producción.
Este aniversario también abre la puerta para recordar a los personajes que acompañaron esta historia y ver cómo han cambiado los actores a lo largo de los años, desde sus inicios en la serie hasta sus proyectos actuales.
Moisés Arias, es un actor colombo-estadounidense que interpretó a "Rico", el carismático rival de los protagonistas. Actualmente tiene 31 años y se desempeña como fotógrafo, director creativo y forma parte de la exitosa serie "Fallout" de Prime Video y prepara nuevos proyectos como "Here Comes the Flood", junto a Robert Pattinson y Denzel Washington, además de "52nd State".
Mitchel Musso tuvo el papel de Oliver Oken. Tras su paso por Disney, continuó su carrera como actor y dio voz a Jeremy Johnson en la serie animada Phineas and Ferb. También incursionó en la música con su álbum debut en 2009 y, tras una pausa de una década, regresó con el sencillo “DRANK”. Actualmente, el actor mantiene un perfil bajo y no se muestra muy activo en redes sociales.
Cody Linley le dio vida a Jake Ryan, uno de los grandes amores de Miley Stewart. Hoy, a sus 36 años, mantiene un perfil más maduro como actor, escritor, director y músico. También participó en la séptima temporada del reality "Dancing with the Stars". Actualmente suma alrededor de 130 mil seguidores en Instagram, donde comparte proyectos y recuerda su etapa en la serie.
Jesse, interpretado por Drew Roy, era el guitarrista de la banda y terminó convirtiéndose en el novio final de Miley Stewart, tras su rivalidad con Jake Ryan. Fuera de la pantalla, el actor mantiene una vida más privada: actualmente está casado, es padre de dos hijos y no muestra actividad en su cuenta de Instagram desde 2022.
El actor Jason Earles alcanzó la fama por su papel de Jackson Stewart, el hermano mayor de Miley en Hannah Montana.Tras la serie, protagonizó "Kickin' It" (2011-2015) y también debutó como director. Hoy en día continúa vinculado a Disney como productor y coach de actuación, además está casado con Katie Drysen desde 2017.
Billy Ray Cyrus fue Robby Ray Stewart. Durante y después de la serie participó en Dancing with the Stars (2007) y en la película "The Spy Next Door". En 2019 volvió a la cima musical con el remix de "Old Town Road". En lo personal, tras su divorcio con Tish Cyrus, se casó con la cantante Firerose en 2023, pero se separaron en 2024. Actualmente mantiene una relación con la actriz Elizabeth Hurley.
Emily Osment dio vida a Lilly Truscott, la mejor amiga de Miley Stewart. Tras la serie, sumó proyectos como "The Kominsky Method", "Young Sheldon" y actualmente protagoniza "Georgie & Mandy's First Marriage". En su vida personal, se casó con Jack Anthony en octubre de 2024, pero la relación terminó en divorcio cinco meses después por diferencias irreconciliables.
Miley Cyrus comenzó la serie con apenas 13 años y la terminó a los 18. Hannah Montana (2006-2011) se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney Channel, con episodios que alcanzaron hasta 10.7 millones de espectadores. Tras la serie impulsó su carrera musical con álbumes como "Can't Be Tamed" (2010) y "Bangerz" (2013), este último con éxitos como "Wrecking Ball" y "We Can't Stop", que marcaron su transición a una imagen más adulta.
En 2024 ganó el Grammy a "Grabación del Año" y "Mejor Interpretación Pop Solista" por su éxito mundial "Flowers" y ese mismo año fue nombrada la persona más joven en recibir el reconocimiento "Disney Legend". Actualmente sigue siendo una de las estrellas más influyentes del pop y mantiene una relación con el músico Maxx Morando.