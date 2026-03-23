Hannah Montana cumple 20 años: qué hacen hoy los actores de la serie

Miley Cyrus comenzó la serie con apenas 13 años y la terminó a los 18. Hannah Montana (2006-2011) se convirtió en uno de los mayores éxitos de Disney Channel, con episodios que alcanzaron hasta 10.7 millones de espectadores. Tras la serie impulsó su carrera musical con álbumes como "Can't Be Tamed" (2010) y "Bangerz" (2013), este último con éxitos como "Wrecking Ball" y "We Can't Stop", que marcaron su transición a una imagen más adulta.