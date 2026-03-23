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Así es la bella jovencita que tiene "loquito" a William Levy

Hace unos días, el actor agreadecía "por ese amor tan limpio y un poquito loco", de su nueva novia, de quien hasta ahora se conoce su identidad.

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 17:54 -
  • Redacción web
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Después de su comentada separación de la madre de sus hijos, Elizabeth Gutiérrez, el actor cubano William Levy estaría enamorado de nuevo. Y es que el artista sorprendió este fin de semana al compartir una romántica imagen desde sus historias de Instagram.
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En dicha imagen, aparece el protagonista de exitosas telenovelas como Cuidado con el ángel y Sortilegio sosteniendo la mano de una misteriosa mujer mientras ambos toman una café en un bar de Andalucía, España.
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La fotografía fue compartida inicialmente por la acompañante de Levy a través de sus historias de Instagram; desde donde el actor la reposteó, lo que permitió conocer su identidad.
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"Un amor limpio y loquito". Hace unas semanas, el galán agradecía por medio de las redes sociales a una "señorita" cuyo nombre iniciaba por J –esa fue la única pista que dio– "por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas cada día y me hace tan feliz".
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Curiosamente, la J es la inicial del nombre de la mujer con la que posa en la foto, por lo que ahora sus palabras terminan de cobrar sentido.
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Pero ¿Quién es la joven chica? Su nombre es Jenifer Camacho y es mucho más joven que Levy.
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Según se puede leer en su biografía de Instagram, es enfermera de cuidados intensivos.
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La hermosa joven cuenta con más de 94 mil seguidores en su perfil oficial de Instagram.
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Y aunque no se conocen más detalles sobre la chica, de acuerdo con varios medios internacionales ella tiene 22 años, por lo que es mucho más joven que William, quien tiene 44.
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A la hermosa chica también le gusta presumir su espectacular figura en traje de baño.

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