Jurado ordena a Cosby pagar US$19,25 millones por abuso

Los Ángeles (EE.UU.)

Un jurado en California ordenó este lunes al comediante Bill Cosby pagar 19,25 millones de dólares a una mujer a la que drogó y agredió sexualmente hace más de cinco décadas, tras invitarla a una de sus presentaciones en Los Ángeles.

El fallo se produce en relación con la demanda presentada por Donna Motsinger, quien alegó que Cosby la drogó y la violó en 1972, después de haberse conocido en un restaurante en el norte de California.

La mujer aseguró que Cosby le ofreció una copa de vino mientras viajaban en una limusina, tras lo cual perdió el conocimiento de forma intermitente.

Por su parte, el comediante sostuvo que el encuentro sexual fue consensuado.

Cosby, de 88 años, no testificó en el juicio, lo que influyó en la decisión del jurado a favor de la demandante.

Motsinger declaró ante el tribunal que tuvieron que pasar 54 años para obtener justicia y que se le creyera a ella y no a Cosby. “Sé que este veredicto no es completo para el resto de las mujeres, pero espero que les sirva de algo”, según información citada por The New York Times.

El fallo se conoce en un momento en que Cosby ha señalado que enfrenta dificultades económicas.

El comediante ingresó en prisión en 2018 por abusar sexualmente de Andrea Constand, convirtiéndose en uno de los primeros casos de alto perfil en la era del movimiento #MeToo.

Cosby fue liberado en 2021 después de que la Corte Suprema de Pensilvania revocara su condena debido a un acuerdo previo con la fiscalía. No obstante, aún enfrenta varias demandas civiles relacionadas con acusaciones de abuso sexual.