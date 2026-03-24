Francesca y Michaela liderarán la quinta temporada de Bridgerton

Francesca Stirling, la hija mediana de la familia Bridgerton, y Michaela Stirling, prima de su difunto marido, serán las protagonistas de la quinta temporada de esta serie, una de las más populares de Netflix.

Francesca, interpretada por Hannah Dodd, se casó con John Stirling (Victor Alli) al final de la tercera temporada. En la cuarta, una de las tramas aborda su falta de placer sexual en el matrimonio, hasta que John fallece.

Tras la muerte de su esposo, aparece en escena su prima Michaela Stirling (Masali Baduza), con quien Francesca desarrolla una amistad que evolucionará en la quinta temporada, según un comunicado de Netflix difundido este martes.

Dos años después del fallecimiento de John, Francesca decide volver al mercado matrimonial. Esta decisión coincide con el regreso de Michaela, lo que la lleva a cuestionarse si debe seguir sus planes racionales o dejarse llevar.

La nueva entrega estará compuesta por ocho episodios y su rodaje se realizará en Londres.

Jess Brownell vuelve a estar al frente de la temporada, como ya hizo en la tercera y cuarta. Shonda Rhimes, Betsy Beers, Tom Verica y Chris Van Dusen, creador de la serie, serán los productores ejecutivos.

La primera temporada de Bridgerton, estrenada en 2020, es la séptima producción de ficción en inglés más vista en la historia de Netflix, mientras que la tercera ocupa la novena posición.

La cuarta temporada, estrenada en 2026, se mantuvo durante siete semanas en el top 10 de la plataforma y acumuló 122,2 millones de visionados, según datos de la compañía.

La serie adapta la saga de novelas superventas de Julia Quinn, ambientada en la alta sociedad londinense del periodo de Regencia (comienzos del siglo XIX).

Hasta ahora se han producido cuatro temporadas de la historia principal y una serie derivada, Queen Charlotte: A Bridgerton Story (La reina Carlota: Una historia de los Bridgerton).

La producción también ha impulsado la carrera de intérpretes como Jonathan Bailey, Phoebe Dynevor, Simone Ashley, Regé-Jean Page, Nicola Coughlan y Claudia Jessie.