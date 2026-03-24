Miley Cyrus: “Hannah Montana me hizo estrella y mis fans me dieron esta vida”

Los Ángeles.

Dos décadas después del estreno que transformó la televisión infantil, Miley Cyrus rinde un emotivo homenaje a Hannah Montana en un documental que abraza su origen Disney y sella la reconciliación con el alter ego que la catapultó a la fama.

El especial de la superestrella del pop, que aterriza este martes a la plataforma Disney+, abre las puertas a un encuentro con el fenómeno de ‘Hannah Montana’ cargado de nostalgia para la generación que creció bajo el destello de la peluca rubia y la doble vida de una adolescente dividida entre el anonimato escolar y el estrellato masivo.

“Fue el esfuerzo, la lealtad, el apoyo de los seguidores lo que hizo posible mi vida más allá del espectáculo, y por eso estoy muy agradecida a todos y cada uno de ustedes”, dijo la cantante estadounidense en un evento celebrado anoche en Los Ángeles con motivo de la presentación del documental.

En este especial de una hora, Miley Cyrus recorre los archivos de la factoría Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart en Malibú (EE.UU.). El set original se transforma en una sala íntima donde, junto a la comunicadora Alex Cooper, la artista repasa los hitos de la serie.

El documental cuenta con una participación clave de su madre, Tish Cyrus, con la que reflexiona sobre el impacto de la fama temprana mientras rememoran detalles del vestuario futurista del personaje.