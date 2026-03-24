Kirsten Dunst se suma a la segunda parte del filme "The Housemaid"

Los Ángeles.

Kirsten Dunst formará parte del elenco de la segunda parte de la película 'The Housemaid' que protagoniza la actriz Sydney Sweeney, informó el medio especializado Deadline.

La cinta, dirigida por Paul Feig, llevará por nombre 'The Housemaid's Secret' y estará basada en el segundo libro de la serie Housemaid de la exitosa escritora Freida McFadden.

La primera parte de esta historia seguía la vida de Millie (Sweeney), una joven que llega a vivir como empleada doméstica a casa de los Winchester, una familia que aparenta ser perfecta hasta que Nina (Amanda Seyfried), la madre de familia, comienza a atormentarla.

La secuela ahora se centrará en el camino que Millie (Sweeney) hará como empleada de una mujer a la que nunca tiene permitido ver "solo para descubrir la verdad tras la puerta cerrada que amenaza con revelar secretos mucho más oscuros que los suyos", según indicó el medio.