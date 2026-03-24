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Kirsten Dunst se suma a la segunda parte del filme "The Housemaid"

La actriz Sydney Sweeney retomará su personaje de Millie en la secuela.

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 10:38 -
  • Agencia EFE
Kirsten Dunst se suma a la segunda parte del filme The Housemaid

La actriz estadounidense Kirsten Dunst protagonizará la secuela de la exitosa película "The Housemaid".
Los Ángeles.

Kirsten Dunst formará parte del elenco de la segunda parte de la película 'The Housemaid' que protagoniza la actriz Sydney Sweeney, informó el medio especializado Deadline.

La cinta, dirigida por Paul Feig, llevará por nombre 'The Housemaid's Secret' y estará basada en el segundo libro de la serie Housemaid de la exitosa escritora Freida McFadden.

La primera parte de esta historia seguía la vida de Millie (Sweeney), una joven que llega a vivir como empleada doméstica a casa de los Winchester, una familia que aparenta ser perfecta hasta que Nina (Amanda Seyfried), la madre de familia, comienza a atormentarla.

La secuela ahora se centrará en el camino que Millie (Sweeney) hará como empleada de una mujer a la que nunca tiene permitido ver "solo para descubrir la verdad tras la puerta cerrada que amenaza con revelar secretos mucho más oscuros que los suyos", según indicó el medio.

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'The Housemaid's Secret' además contará con la participación de Michele Morrone, quien retomará su papel de Enzo, y la guionista Rebecca Sonnenshine, quien adaptó el primer libro a la exitosa película del año pasado, también regresa en el mismo rol.

Recientemente se hizo público que Kirsten Dunst formará parte de la secuela de 'A Minecraft Movie' y próximamente protagonizará junto a Keanu Reeves 'The Entertainment System Is Down' de Ruben Östlund.

EFE

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Agencia EFE
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