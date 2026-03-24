Denise Richards revela detalles de su lifting facial a los 54 años

Denise Richards conquistó al mundo con la película Starship Troopers, con sus ojos azules, cejas marcadas y capas desfiladas que definieron los 90. En cierto modo, ella definió la década: de los 90, fue un símbolo sexual, estrella de Wild Things, chica Bond y tuvo cameos en casi todas las series que marcaron la época: Seinfeld, Beverly Hills 90210, Saved by the Bell, Melrose Place y Married... with Children.
Avancemos unos 30 años hasta junio pasado: Richards, a los 54 años, decidió someterse a un lifting facial.“Quería volver a poner las cosas como estaban antes”, comenta Richards, quien ha tenido unos ocho meses para reflexionar sobre su decisión. No es la primera vez que se somete a cirugía plástica: se operó los senos a los 19 años y desde entonces ha tenido cirugías de revisión de implantes. Pero, según ella, es la primera vez que se somete a una intervención en el rostro.
“Estaba aterrada”, admite Richards, muy consciente de que el público ha seguido su envejecimiento. “Al estar en el ojo público desde los veinte, la gente sabe cómo soy; un estiramiento facial no es algo que pueda ocultar”.
Ahora Richards habla esta semana abiertamente de su cirugía, como cualquiera sobre una actividad cotidiana. Comenta las incisiones, los drenajes y la hinchazón con naturalidad. Está sentada en casa frente a varias fotografías enmarcadas, con maquillaje sutil y el pelo largo recogido sobre un hombro, mientras el gato de su hija aparece ocasionalmente en nuestra videollamada de Zoom.
Richards es actualmente más conocida por sus papeles en programas de telerrealidad, como Real Housewives of Beverly Hills y Denise Richards and Her Wild Things. Sin embargo, al hablar con ella tras la cirugía, es difícil no pensar en su yo de principios de los 2000, cuando su matrimonio, embarazos y divorcio de Charlie Sheen la mantenían en los titulares.
“Es como la noche y el día”, dice Richards al comparar su reflejo antes y después del lifting. “Es realmente impactante”. Añade que otras celebridades se sintieron más cómodas compartiendo sus experiencias tras su operación, aunque prefiere no dar nombres. “Es bueno saber que no solo los sérums, el ejercicio y los láseres hacen que personas como yo parezcan más jóvenes”.
No se trata solo de rejuvenecer. El Dr. Ben Talei, su cirujano, también elevó las comisuras de sus labios para que su boca se viera más alegre y sensual. Realizó una blefaroplastia superior mínima y conservadora, un lifting temporal de cejas y recolocó la frente y las sienes. Además, inyectó grasa propia de Richards, extraída de sus muslos, en capas finas bajo la piel del rostro y cuello, iluminando la tez y otorgando tersura. Y, por supuesto, se realizó el estiramiento facial.
Además, inyectó grasa propia de Richards, extraída de sus muslos, en capas finas bajo la piel del rostro y cuello, iluminando la tez y otorgando tersura. Y, por supuesto, se realizó el estiramiento facial.
“Ahora se ve más tranquila, más feliz, más radiante; es un cambio de carácter”, comenta el Dr. Talei. “Quería que sus ojos recuperaran su brillo de antes, ¡súper sensuales! Me encanta su rostro”.Richards le dio carta blanca al Dr. Talei: “Le dije: ‘Tú eres el artista. Haz lo que quieras’”. Ahora está lista para compartir todos los detalles de la cirugía, incluyendo algunas sorpresas mayormente agradables.
“Siempre había dicho que nunca me haría un lifting facial porque es mi cara; así es como me gano la vida. Nunca me había tocado la cara de esa manera. Había probado un poco de bótox y relleno, pero no me quedaba bien. Siempre tuve miedo del lifting, aunque quería operarme el cuello; mi difunta madre decía que tenía papada, creo que es genético”, relata.
Tras varias consultas, conoció al Dr. Talei a través de su médico, Dr. Rob Cohen, quien le realizó la cirugía de reconstrucción mamaria tras una lesión en un programa de televisión. Richards ha tenido implantes desde los 19 años y confiesa que, si pudiera volver atrás, no se los habría puesto: “Es un tratamiento de mantenimiento; tu cuerpo podría rechazarlos. A lo largo de los años me he sometido a muchas cirugías por los implantes, pero nunca me los había quitado por completo”. La primavera pasada, decidió reemplazarlos, con una recuperación más manejable gracias al Dr. Cohen, quien realizó un trabajo brillante.