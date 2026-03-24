Denise Richards revela detalles de su lifting facial a los 54 años

Tras varias consultas, conoció al Dr. Talei a través de su médico, Dr. Rob Cohen, quien le realizó la cirugía de reconstrucción mamaria tras una lesión en un programa de televisión. Richards ha tenido implantes desde los 19 años y confiesa que, si pudiera volver atrás, no se los habría puesto: “Es un tratamiento de mantenimiento; tu cuerpo podría rechazarlos. A lo largo de los años me he sometido a muchas cirugías por los implantes, pero nunca me los había quitado por completo”. La primavera pasada, decidió reemplazarlos, con una recuperación más manejable gracias al Dr. Cohen, quien realizó un trabajo brillante.