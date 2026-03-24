Emily Osment explica por qué no estuvo en el especial de Hannah Montana

Emily Osment, ex actriz de Hannah Montana, explicó por qué ella y su personaje, Lilly Truscott, estuvieron ausentes del especial del 20 aniversario de la serie en Disney+. Al mismo tiempo, agradeció a los fans por su apoyo durante todos estos años.

La actriz, quien interpretó a Lilly Truscott, la mejor amiga de Miley Stewart (Miley Cyrus), en la serie de 2006 a 2011, confirmó que no formará parte del especial que se estrena en Disney+ el 24 de marzo.

No existe ningún conflicto con el elenco. En un video publicado en Instagram el 23 de marzo, Osment explicó que estaba ocupada filmando su serie George & Mandy's First Marriage, por lo que no pudo unirse a la reunión. Aun así, quiso enviar un mensaje de celebración y gratitud por el aniversario de Hannah Montana.

“Quería saludar y agradecer a todos los que nos han apoyado durante todos estos años”, dijo. “Estoy muy agradecida de que sigan disfrutando de este programa. Me siento muy orgullosa de haber formado parte de él”.

Emily también compartió lo significativa que fue la experiencia para ella, escribiendo en el pie de foto: "Hannah Montana cambió mi vida, me inculcó un respeto de por vida por este medio de la comedia, me enseñó disciplina, paciencia, sentido de la oportunidad y respeto al trabajar en un espacio para adultos a una edad tan temprana".

“No puedo expresar lo mucho que significan para mí sus mensajes tan cariñosos y lo afortunada que me siento de haber formado parte de este programa de televisión tan emblemático, que solo se ve una vez en la vida”, continuó. “Gracias por permitirme entrar en sus hogares y espero seguir allí dentro de muchos años”.

En cuanto al especial de aniversario, Miley Cyrus reveló que, al principio, ni siquiera existía.

“Aprendí este pésimo hábito —aunque en realidad creo que fue un buen consejo— de Dolly [Parton]”, declaró a Variety el 18 de marzo. “Me dijo que si quieres que algo suceda, promociónalo antes de que exista. Así nadie puede decir que no. Así que empecé a promocionar un especial del 20.º aniversario de Hannah Montana que, literalmente, no existía”.

A partir de ahí, el especial se construyó según la visión de la cantante, de 33 años.

“Ella lo hizo realidad por voluntad propia”, comentó Charlie Andrews, ejecutivo de Disney, a Variety. “Lo que siempre tuvo muy claro es que esto es para los fans. Eso ha influido en cada decisión que ha tomado”.