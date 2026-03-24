David Guetta exhibe su lado más místico y religioso en su tema 'Prayer'

Conocíamos la faceta más espectacular de David Guetta, la más festiva, la más experimental y curiosa y ahora también la más mística y religiosa.

O al menos eso es lo que nos ha transmitido su nuevo lanzamiento, Prayer, una canción en la que se ha rodeado de los productores Kiko y Olivier Giacomotto.

Un single que marca un giro inesperado en su sonido y en su narrativa artística, algo que ha despertado un enorme interés por su estética espiritual, su atmósfera ritualista y su enfoque mucho más introspectivo de lo habitual en el DJ francés.

El tema combina elementos del future rave con una producción minimalista que recuerda a cantos ceremoniales y ambientes propios de la música sacra contemporánea.

Desde su estreno, los fans han destacado que Prayer no solo es un nuevo experimento sonoro, sino también una declaración artística que muestra a un Guetta casi espiritual.

Aunque Guetta ha explorado múltiples estilos a lo largo de su carrera, Prayer destaca por su carácter místico. La base electrónica se construye sobre un patrón rítmico hipnótico, acompañado de voces procesadas que evocan mantras o plegarias.

La mezcla, firmada bajo el sello What A DJ Ltd y distribuida por Spinnin’ Records, mantiene la energía del future rave pero la envuelve en un aura solemne y casi litúrgica.

Algunos fans han señalado que la canción podría funcionar perfectamente en festivales nocturnos, mientras que otros han subrayado que se trata de una de las producciones más arriesgadas del DJ en los últimos años.

La unión de Guetta con Kiko y Olivier Giacomotto no es casual. Ambos productores franceses llevan años explorando sonidos oscuros, atmosféricos y de corte más underground.