Bad Bunny prepara su venganza tras falsa acusación contra su tema "Enséñame a bailar"

Es el año de Bad Bunny. Tras triunfar por todo lo alto con su show del Super Bowl, el artista puertorriqueño se prepara ahora para ganar una batalla que viene de lejos y que le podría haber costado mucho dinero. En cambio, ahora puede embolsarse casi medio millón de dólares tras salir airoso al demostrar que nunca hizo nada ilegal con su tema 'Enséñame a bailar', según Billboard.
El sello africano emPawa Africa, propiedad del empresario nigeriano Mr Eazi, denunció públicamente en 2023 a Bad Bunny por haber utilizado presuntamente sin permiso sonidos del tema 'Empty my pocket', interpretado por Joeboy y producido por Lakizo, para armar su exitoso tema, correspondiente a su álbum 'Un verano sin ti'.
Bad Bunny exige recuperar los 465.612 dólares que gastó en su defensa legal en este caso, cerrado a favor del artista después de que los abogados de los demandantes rechazasen seguir adelante con el proceso. Los abogados de Bud Bunny sostuvieron desde un primer mometno que Lakizo, productor del tema original, "tenía autoridad para otorgar los permisos necesarios, por lo que no existió ningún uso indebido".
Partiendo de esta premisa, emPawa habría pretendido presionar a Bad Bunny para lograr un negocio ilícito al llegar a un importante acuerdo económico, pensando que el artista accedería para evitar el daño a su imagen pública que podría provocar dicha acusación.
Hace dos meses, el bufete Manatt Phelps & Phillips LLP, encargado de representar a emPawa y al compositor Dera, se retiraba del caso por "diferencias irreparables" con sus propios clientes, lo que provocó que el proceso judicial se frenase en seco. El pasado 9 de marzo, el juez federal Otis Wright desestimó el caso y lo cerró por completo, sin posibilidad de recurso.
Bad Bunny ha conseguido restituir su honor y ahora persigue recuperar un dinero gastado de forma innecesaria tras tener que defenderse de una acusación falsa, ya que emPawa nunca demostró poseer los derechos de 'Empty My Pocket' por encima de Lakizo
Ahora el problema lo enfrenta la compañía africana, que podría tener que hacer frente a unos gastos muy elevados, derivados de las costas legales del proceso y de los elevados honorarios que cobraron los abogados de Bad Bunny (el experto Jeff Goldman y abogados del bufete Gray Robinson) por ganar el caso.
"Este caso no tenía fundamento desde el principio y nunca debió haber sido presentado. En cambio, emPawa lo presentó y litigó agresivamente, aparentemente esperando que la riqueza, prominencia y deseo de Bad Bunny de evitar honorarios legales y mala publicidad permitirían a emPawa obtener un acuerdo multimillonario inmerecido.
Cuando enfrentó una orden judicial inminente que requería que explicara cómo poseía 'Empty' y Lakizo no, emPawa eligió abandonar sus reclamos por completo. Que no haya encontrado un abogado sustituto para continuar con sus reclamos después de que su abogado original se retiró dice mucho", explicó la nota legal.
Mientras tanto, Bad Bunny sigue cosechando éxitos y se enfoca en nuevos proyectos musicales para sus fans de todo el mundo.