Bad Bunny prepara su venganza tras falsa acusación contra su tema "Enséñame a bailar"

Bad Bunny exige recuperar los 465.612 dólares que gastó en su defensa legal en este caso, cerrado a favor del artista después de que los abogados de los demandantes rechazasen seguir adelante con el proceso. Los abogados de Bud Bunny sostuvieron desde un primer mometno que Lakizo, productor del tema original, "tenía autoridad para otorgar los permisos necesarios, por lo que no existió ningún uso indebido".