¿Responde a sus detractores? El mensaje de William Levy tras dar a conocer su relación

Miami, Florida.

El actor cubano William Levy ha compartido un mensaje en sus stories de Instagram que varios de sus seguidores han tomado como una respuesta a las críticas que ha recibido en redes sociales.

Y es que hace tan solo un día, el galán de telenovelas publicó una foto en la que aparece con su nueva novia, una hermosa joven llamada Jenifer Camacho.

Tras confirmar su noviazgo con la chica, William recibió miles de comentarios en redes sociales, y muchos de ellos no eran positivos.

Y es que según información de medios internacionales, Jenifer es una enfermera de 22 años, por lo que sería 23 años menor que William, quien actualmente tiene 45 años.

Para muchos esta enorme diferencia de edad no está bien vista en una relación. Sin embargo, nada parece quitarle al actor su alegría e ilusión.

Y es por eso que este martes ha compartido un mensaje con la siguiente reflexión: "No dejes que el Diablo te robe la alegría que Dios te dio. Puede que algo esté mal, pero noventa y nueve cosas están bien. Concéntrate en tus bendiciones, no en tus problemas", escribió el protagonista de "Sortilegio".