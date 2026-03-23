William Levy presume a su nueva novia con romántica foto

William Levy se está dando una nueva oportunidad en el amor con una bella enfermera, según confirmó él mismo a través de redes sociales.
Este fin de semana el galán de telenovelas compartió una foto de la romántica cita que tuvo con Jenifer Camacho y con la que hicieron oficial su amor ante el público.
La tarde del domingo la misteriosa Jennifer Camacho compartió una foto a través de sus historias de Instagram en la que se le ve tomando la mano de William Levy; aunque la imagen es sencilla y no aparecen sus rostros, esta tierna caricia junto a un par de tazas de café demostró que ya están en una relación sentimental.
Además del romántico momento, la pareja dejó ver que este fin de semana se fueron de viaje a Granada, en Andalucía, España, del que no dieron demasiado detalle, pero los fans del actor cubano ya especulan que habría sido en este destino en el que terminaron de sellar su amor para hacerla pública.
Cabe destacar que las noticias de un nuevo romance no son nada nuevas, pues desde hace ya unas semanas surgieron fuertes rumores de que el famoso de 45 años estaba empezando una nueva relación sentimental con una misterios mujer apodada entonces como ‘La Señorita J’, cuya inicial coincidiría con el nombre de la enfermera.
Los rumores se intensificaron hace unos días cuando se filtró un video en el que ambos aparecen juntos en una cafetería y con looks relajados; sin embargo, ninguno de los dos ha dado declaraciones al respecto. Pero la imagen de la joven de cabello largo y negro coincidiría con Camacho.
Por su parte, el ex de Elizabeth Gutiérrez ya había dado algunas pistas de que estaba estrenando un nuevo romance, pues hace unas semanas William Levy compartió un video a través de redes sociales en el que le dedicaba unas palabras a la ‘Señorita J’.
“Por ese amor tan limpio y un poquito loco que me brindas cada dia y me hace tan feliz”, dijo sobre su novia, de quien se sabe es más joven que él.
Jennifer Camacho, es la novia del actor cubano William Levy, de quien se conocen pocos detalles, como que es enfermera de cuidados intensivos, según se lee en su biografía de Instagram.
Hasta el momento se desconoce su edad, aunque lleva un tiempo dominando las redes sociales, donde ya acumula más de 95 mil seguidores.