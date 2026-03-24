ICE detiene al artista jamaicano Rygin King

Estados Unidos.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, arrestó al artista jamaicano de dancehall Rygin King, de 31 años, que cuenta con un caso por posesión de armas en un tribunal de Nueva York, según reportaron este martes medios locales.

Matthew Smith, nombre de pila del cantante, fue detenido el lunes, 23 de marzo, de acuerdo a los datos de la página web del ICE.

En 2024, el artista, su esposa Ileene Parker-Smith y otras cuatro personas fueron arrestados en el distrito neoyorquino de Queens, después de que la Policía afirmara haber encontrado un arma de fuego cargada que pertenecía a los detenidos.

King se declaró inocente de seis cargos, incluido uno por "posesión ilegal de un arma de fuego cargada en segundo grado", que puede acarrear una pena máxima de 15 años para una persona sin antecedentes.

El artista fue citado a declarar ante la jueza Mary L. Bejarano del Tribunal Penal Supremo de Queens el 27 de marzo.