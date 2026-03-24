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La serie "Adolescencia" lidera las nominaciones a los Bafta

La gala de los Premios BAFTA para el cine se celebró el 22 de febrero, mientras que la ceremonia para los premios de televisión se llevará a cabo el 10 de mayo.

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 13:58 -
  • Agencia EFE
La serie Adolescencia lidera las nominaciones a los Bafta

"Adolescencia" (Adolescence) es una miniserie dramática británica de Netflix (2025) que narra el arresto de Jamie Miller, un niño de 13 años acusado de asesinar a su compañera de clase, Katie.
Londres, Inglaterra.

La serie 'Adolescencia', que narra un crimen cometido por un muchacho de 13 años en una localidad inglesa, ha copado las nominaciones a los premios británicos Bafta de televisión, con once en total.

'Adolescencia', un crudo retrato muy realista de los peligros de las redes sociales para niños y jóvenes, está nominada a mejor serie corta; además, cinco de sus actores son candidatos en sus respectivas categorías (actor principal y cuatro actores y actrices de reparto).

Una de las actrices nominadas por 'Adolescencia', Erin Doherty (en el papel de sicóloga) tiene además otra como actriz principal por su papel como líder de una banda delictiva en 'A Thousand Blows'.

Doherty tendrá como principal contendiente a Aimee Lou Wood, actriz principal en Film Club como joven que sufre de agorafobia y de reparto en 'The White Lotus' por su papel como profesora de yoga.

Les disputarán el galardón Jodie Whittaker ('Toxic Town'), Narges Rashidi ('Prisoner 951'), Sheridan Smith ('I Fought the Law') y Sian Brooke ('Blue Lights').

En la categoría de actores protagonistas destaca Stephen Graham (el padre de 'Adolescencia'), que competirá con Colin Firth ('Lockerbie: A Search for Truth'), Ellis Howard ('What it Feels Like for a Girl'), James Nelson-Joyce ('This City is Ours'), Matt Smith ('The Death of Bunny Munro') y Taron Egerton ('Smoke').

Entre las plataformas, destacan las seis nominaciones que acumula Disney+ por el thriller 'Andor' de la serie Star Wars y otras seis para el drama 'Trespasses' (sobre el conflicto de Irlanda del Norte) que puede verse en Channel 4.

Los premios Bafta se entregarán el próximo 10 de mayo en el Southbank Centre de Londres.

@itvtherundown Adolescence is set for another winning night as the Netflix series has received 11 nominations for the upcoming TV BAFTAs. The ceremony will take place on Sunday 10 May. #bafta #adolescence #netflix #disney ♬ original sound - The Rundown

EFE

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