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Yailin La Más Viral es arrestada en República Dominicana

Al momento del arresto, la cantante dominicana Yailin La Más Viral, se encontraba a bordo de un Lamborghini de su propiedad

  • Actualizado: 25 de marzo de 2026 a las 12:27 -
  • Agencia EFE
Yailin La Más Viral es arrestada en República Dominicana

Fotografía de archivo de la artista dominicana Yailin La Más Viral.
Santo Domingo, República Dominicana

La rapera dominicana Yailin La Más Viral fue arrestada este martes por llevar dos pistolas sin los permisos correspondientes, informó la Policía Nacional en sus redes sociales.

La artista fue detenida durante un operativo realizado en el municipio de Santo Domingo Este, provincia de Santo Domingo, cuando se trasladaba en un vehículo de lujo con otras dos personas no identificadas por las autoridades.

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La policía aseguró que, al momento del arresto, la cantante se encontraba a bordo de un Lamborghini de su propiedad.

En el interior del vehículo fueron confiscadas una pistola Glock 19, quinta generación, con selector de disparo, cargador y dos cápsulas y una Zoraki, con cargador y cinco cápsulas.

La también cantante de dembow fue puesta a disposición del Ministerio Público.

Las autoridades informaron que el caso sigue en fase de investigación para determinar la procedencia de las armas y posibles implicaciones legales.

El vehículo en el que se conducía Yailin La Más Viral al ser detenida.

El vehículo en el que se conducía Yailin La Más Viral al ser detenida.

 (Foto: redes sociales)

Jorgina Guillermo Díaz, su nombre de pila, se casó en 2022 con el cantante de reguetón puertorriqueño Anual AA. La pareja se separó en 2023 antes de que naciera su hija.

Durante su relación de algo más de un año lanzaron juntos el tema 'Si tú me buscas'.

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Meses después de su separación, la cantante de 'Chivirica', 'Bing Bong', 'Chapa' o 'Ni un ki ki', comenzó una relación con el rapero estadounidense de origen mexicano Tekashi o 6ix9ine.

Esta unión estuvo salpicada de rupturas, reconciliaciones, mutuas acusaciones de abuso de género. La relación terminó en 2024.

Yailin La Más Viral es una de las artistas del género urbano dominicanas más populares internacionalmente. Su cuenta de Instagram cuenta con más de 12,4 millones de seguidores.

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Agencia EFE
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