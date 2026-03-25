Grupo Frontera lanza canción oficial de México para Mundial 2026

Ciudad de México

Los integrantes de Grupo Frontera presentaron el martes Un solo corazón , el tema oficial de la selección mexicana de fútbol para la Copa del Mundo 2026 , que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá. Con esta canción, la banda busca animar tanto a los jugadores como a los millones de aficionados que seguirán al Tricolor.

"La pensamos para la selección, para los muchachos y el aficionado mexicano. Estuvimos con los jugadores de la selección mexicana, escuchando la canción antes de que saliera y la estuve bailando y viendo sobre qué iba", dijo Adelaido 'Payo' Solís, vocalista de Grupo Frontera, en una charla con EFE minutos antes de la presentación en el Auditorio Blackberry, en Ciudad de México.

El nombre del sencillo refleja el desafío que enfrentará México en el Mundial a partir del 11 de junio: no solo competirán 26 jugadores, sino todo un país que, en palabras del artista, “caerán en las casas con una carnita asada para ver todos juntos (los partidos)”.

“Más de 100 millones de mexicanos unidos, un solo corazón con el que todos apoyamos a la selección”, añadió el cantante.

Grupo Frontera, dedicado a la música regional norteña, figura entre los 50 artistas más escuchados del mundo, por lo que Un solo corazón apunta a tener alcance internacional, especialmente en Estados Unidos y países hispanohablantes. El tema estará disponible en la plataforma Amazon Music.

"Siempre hemos tratado de unir con nuestra música a la gente. Somos mitad mexicanos, mitad estadounidenses, pero sabemos bien que un mexicano nace donde le da la gana (...) Toda la gente que habla español puede entender, escuchar y sentir esta letra", afirmó Adelaido 'Payo' Solís.

Entre sus seguidores figura Israel Reyes, jugador del Club América y seleccionado nacional, quien —según los integrantes de la agrupación— es un “cantante frustrado” que interpreta sus canciones en el vestuario, una escena que, aseguran, es más común de lo que parece entre futbolistas.

"Los futbolistas también son músicos frustrados; siempre tienen la ilusión de vivir al estilo de la música. Nos dimos cuenta desde que empezamos nuestra carrera", señaló Alberto 'Beto' Acosta, bajista de la banda.

Exfutbolistas y música

Un solo corazón fue presentado en un evento privado al que asistieron directivos de Amazon y Pável Pardo, exfutbolista mexicano que participó en el Mundial de Alemania 2006 y expresó su entusiasmo por ver nuevamente esta competición en su país tras 40 años.

"El aficionado mexicano es el mejor del mundo, la pasión, la energía, lo que hace el aficionado para ir al mundial. Esa conexión que existe entre el aficionado y los jugadores. Cuando uno ve el himno ve esa pasión que el aficionado te entrega y tú dentro lo recibes", explicó Pável Pardo.

Tras su intervención, los artistas interpretaron el nuevo tema y cerraron el evento con No capea, uno de sus lanzamientos recientes.

Por último, Paul Forat, responsable de Amazon Music, anunció que en dos semanas se revelará el videoclip del tema, en el que participarán jugadores de la selección mexicana como Raúl Jiménez y Guillermo 'Memo' Ochoa.

Grupo Frontera ofrecerán un concierto en Tegucigalpa, Honduras, el 30 de abril en el Nacional de Ingenieros Coliseum. Prepárate para una noche inolvidable con su tour “Triste Pero Bien Cabrón 2026”. Boletos a la venta en BMTicket.