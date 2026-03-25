Peter Jackson anuncia nueva película de El señor de los anillos

El cineasta neozelandés Peter Jackson anunció el miércoles el desarrollo de una nueva película de la saga El señor de los anillos, cuyo guion estará a cargo del presentador estadounidense Stephen Colbert y de su hijo, Peter McGee.

La nueva cinta, titulada El Señor de los Anillos: Sombras del Pasado, se sumará a otra producción ya en marcha, La caza de Gollum, dirigida por Andy Serkis y prevista para 2027.

En un video difundido este miércoles en redes sociales por la productora Warner Bros., Stephen Colbert explicó que el proyecto se basa en seis capítulos iniciales de la novela The Fellowship of the Ring (La comunidad del anillo), del escritor británico JRR Tolkien, que no fueron incluidos en la primera película de la saga.

“Pensé: 'Espera, quizás eso podría ser una historia independiente que encaje dentro de la historia principal. ¿Podríamos hacer algo que fuera totalmente fiel a los libros y, al mismo tiempo, respetara por completo las películas que ya se han hecho?'”, señaló Stephen Colbert, presentador de The Late Show with Stephen Colbert, programa que dejará de emitirse en mayo próximo.

Según el medio especializado Variety, la trama se sitúa 14 años después de la muerte de Frodo, cuando Sam, Merry y Pippin emprenden un viaje para revivir los primeros pasos de su aventura.

En paralelo, Elanor, hija de Sam, descubre un secreto que había permanecido oculto durante mucho tiempo y se propone averiguar por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de perderse antes incluso de comenzar.

Variety recuerda que no es la primera vez que Peter Jackson y Stephen Colbert colaboran. El presentador tuvo un pequeño papel en The Hobbit: The Desolation of Smaug (El hobbit: La desolación de Smaug, 2013) y habló además a Jackson y a los actores Ian McKellen, Viggo Mortensen y Elijah Wood en el cortometraje Darrylgorn (2019), ambientado en la Tierra Media creada por Tolkien.

Las películas de El Señor de los Anillos le han valido a Jackson un total de 17 premios Óscar. Once de ellos, incluidos mejor película y mejor director, correspondieron a El señor de los anillos: El retorno del rey, 2003.