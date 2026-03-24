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Taylor Frankie Paul pierde la custodia de su hijo tras escándalo con su exnovio

La influencer perdió la custodia de su hijo menor, luego de que se filtrara un video en donde se le ve a ella atacando a su novio.

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 16:41 -
  • Redacción web
Taylor Frankie Paul pierde la custodia de su hijo tras escándalo con su exnovio

Las celebridades estadounidenses Dakota Mortensen y Taylor Frankie Paul en una foto de archivo.
Estados Unidos.

La influencer y estrella de reality show, Taylor Frankie Paul, expresó su gratitud a sus fans por el apoyo recibido tras la publicación de un perturbador video de violencia doméstica, así como por la pérdida temporal de la custodia de su hijo menor.

“Jamás olvidaré a quienes me han apoyado en este momento. Gracias”, comentó la estrella de “Secret Lives of Mormon Wives” en un video de TikTok.

“La oración es lo que nos da fuerzas para seguir adelante; la oración es la única razón por la que sigo en pie”, agregó la famosa estadounidense.

En el video, una usuaria de TikTok pidió que cesara el acoso contra Paul, de 31 años, después de que se filtrara la semana pasada un video de 2023 en el que ella atacaba a su exnovio, Dakota Mortensen, de 33 años.

Ella es Taylor Frankie Paul, la influencer acusada de violencia doméstica
@dawn.philips6 Taylor Frankie Paul Accused of Being an Imminent Threat to Her Son #foryou #taylorpaul #dakotamortensen #usa #breakingnews ♬ original sound - Dawn Philips

"Ha sido una semana agotadora, así que ni me imagino cómo se siente", dijo la usuaria. "Internet es cruel. ¡Qué descaro el de la gente!".

La fan también comentó que "cada quien es libre de tener su opinión", pero que algunos críticos "son muy crueles", y añadió: "Al final, no sabemos qué pasó. No sabemos la verdad".

La usuaria de TikTok señaló que solo los ex cónyuges conocen los hechos que precedieron a la publicación del video de violencia doméstica.

“Al final del día, lo que más deseo es que esos niños estén bien”, añadió, refiriéndose a Ever, el hijo de 2 años de Paul y Mortensen, y a sus hijos, Indy, de 8 años, y Ocean, de 5, fruto de su relación con su exesposo, Tate Paul.

La semana pasada, se filtró un video en el que Paul ataca a Mortensen y supuestamente golpea a su propia hija, Indy, con una silla. Tras esto Taylor ha compartido lo triste que se siente por vivir este difícil momento.

Con información de Page Six.

@znerolnicox

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♬ original sound - ZnerolNicox
Filtran video de Taylor Frankie Paul atacando a su exnovio Dakota Mortensen

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Redacción web
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redaccion@laprensa.hn

Artículo elaborado por el equipo periodístico de Diario LA PRENSA.

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