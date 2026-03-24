Taylor Frankie Paul pierde la custodia de su hijo tras escándalo con su exnovio

Estados Unidos.

La influencer y estrella de reality show, Taylor Frankie Paul, expresó su gratitud a sus fans por el apoyo recibido tras la publicación de un perturbador video de violencia doméstica, así como por la pérdida temporal de la custodia de su hijo menor.

“Jamás olvidaré a quienes me han apoyado en este momento. Gracias”, comentó la estrella de “Secret Lives of Mormon Wives” en un video de TikTok.

“La oración es lo que nos da fuerzas para seguir adelante; la oración es la única razón por la que sigo en pie”, agregó la famosa estadounidense.

En el video, una usuaria de TikTok pidió que cesara el acoso contra Paul, de 31 años, después de que se filtrara la semana pasada un video de 2023 en el que ella atacaba a su exnovio, Dakota Mortensen, de 33 años.