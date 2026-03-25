Carín León inaugurará el Nu Stadium del Inter Miami con concierto

Miami

El cantante mexicano Carín León protagonizará el próximo 28 de junio el primer concierto en el Nu Stadium, el nuevo estadio del Inter Miami, como parte de su gira por Norteamérica De Sonora, para el mundo.

“Estar en el Nu Stadium y ser el primer concierto me llena de gran orgullo. Miami siempre ha sido muy importante para mí”, afirmó Carín León, cantante y ganador de dos premios Grammy, en un comunicado difundido este miércoles por el club.

“Creo que si la música y el deporte sirven para unir culturas y personas, entonces estamos haciendo las cosas bien”, añadió.

La presentación en Miami se suma a la gira que el artista inició este mes y que lo llevará a 53 escenarios en Estados Unidos, México, Argentina y Canadá hasta el 9 de octubre.

El nuevo estadio del Inter Miami será inaugurado el 4 de abril, casi tres años después del inicio de su construcción, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami.

Además del recinto —denominado Nu Stadium por motivos de patrocinio—, el complejo incluirá un parque público de 23 hectáreas, espacios comerciales, hoteles y oficinas.

Con una capacidad para 26.700 espectadores, el club prevé que el estadio no se limite al fútbol, sino que también albergue grandes eventos como conciertos.

Mientras espera contar con una sede permanente, el Inter Miami —equipo liderado por el argentino Lionel Messi— ha disputado sus partidos en el Chase Stadium, ubicado en Fort Lauderdale, al norte de Miami.

Carin León, nacido en Hermosillo, Sonora, es una figura líder del regional mexicano que evolucionó de vocalista de Grupo Arranke (2010-2018) a solista consagrado en 2018. Con éxitos como "La Boda del Huitlacoche" y "A través del Vaso", ha ganado múltiples Latin Grammy y Grammy por álbumes como Colmillo de Leche y Boca Chueca, Vol. 1.