Maity Interiano anuncia el nacimiento de su segunda hija, Camille

La periodista hondureña Maity Interiano compartió con gran emoción en sus redes sociales la llegada de su segunda hija, Camille, nacida el pasado 26 de marzo de 2026. La comunicadora acompañó la noticia con tres fotografías y un mensaje lleno de gratitud y fe.

En su publicación, Interiano expresó: "Hay momentos en la vida que simplemente no se pueden explicar... solo agradecer. Hoy comparto con ustedes las primeras fotos de nuestra bebé, Camille, de este pedacito de cielo que llegó ayer, 26 de marzo, 2026, a completar nuestro mundo. Y mientras la miro, mientras nos miro... solo puedo pensar en todo lo que soñé, en todo lo que pedí en silencio, en cada oración susurrada con fe. Dios escuchó. Dios cumplió. Hoy somos cuatro."

La presentadora también agradeció a Dios por la familia que siempre soñó y destacó que este nuevo capítulo llega en el momento perfecto:

"Gracias Dios por esta familia que siempre soñé. Gracias por enseñarme que tus tiempos son perfectos. Y gracias por este regalo tan inmenso que hoy tengo en mis brazos. Mi mundo entero... en una sola imagen "

Con este anuncio, Maity Interiano celebra la dicha de convertirse nuevamente en madre y comparte con sus seguidores la felicidad de ver crecer su hogar con la llegada de Camille.