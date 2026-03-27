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Estrenan avance de ‘La casa de los espíritus’ con Wallace y Herrera

Prime Video revela el tráiler de La casa de los espíritus con Nicole Wallace y Alfonso Herrera. Estreno el 29 de abril.

  • Actualizado: 27 de marzo de 2026 a las 08:37 -
  • Agencia EFE
Estrenan avance de ‘La casa de los espíritus’ con Wallace y Herrera

La española Nicole Wallace y el mexicano Alfonso Herrera encarnan el misticismo de la obra de Isabel Allende La casa de los espíritus en el primer avance de su esperada adaptación a la pequeña pantalla.

El tráiler, publicado el jueves por Prime Video, revela una atmósfera cargada de realismo mágico y tensiones familiares, y transporta a la audiencia a la saga de la familia Trueba a lo largo de varias generaciones de mujeres, en un contexto de inestabilidad política.

La serie se estrenará el 29 de abril con tres episodios iniciales, seguidos de un capítulo semanal hasta el final de temporada, previsto para el 13 de mayo.

Basada en la novela de la escritora chilena Isabel Allende, la serie “es una saga familiar de ocho episodios que abarca medio siglo, centrada en tres generaciones de mujeres (Clara, Blanca y Alba) en un país conservador de Latinoamérica, moldeado por la lucha de clases, la agitación política y la magia”, explicó Prime Video en un comunicado.

Alfonso Herrera, en el papel de Esteban Trueba, junto a Nicole Wallace y Dolores Fonzi, quienes interpretan a Clara del Valle en distintas etapas de su vida, encabezan el reparto de la serie, que cuenta entre sus productoras ejecutivas con la propia Isabel Allende y la actriz Eva Longoria. La producción fue rodada íntegramente en Chile.

El reparto también incluye a la mexicana Fernanda Castillo, quien da vida a Férula, además de Aline Küppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker y Fernanda Urrejola, entre otros.

La producción de Prime Video llega tras la adaptación cinematográfica de la novela en 1993, protagonizada por los ganadores del Óscar Meryl Streep y Jeremy Irons.

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