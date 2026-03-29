Tom Hanks y Bad Bunny podrían participar en un filme

Estados Unidos.

El oscarizado Tom Hanks encabezará el drama deportivo 'The Combacker', un proyecto que volverá a unirlo a la directora Marielle Heller, mientras Bad Bunny y Colman Domingo ('Euphoria') estarían negociando su incorporación al reparto, informó Variety.

Tras su colaboración en 'A Beautiful Day in the Neighborhood', Hanks y Heller adaptarán la obra de título homónimo de Dave Egger, finalista al Pullitzer y cuyos relatos 'A Hologram for the King' y 'The Circle' inspiraron películas protagonizadas por el actor de 'Forrest Gump'.

Según las fuentes a las que ha tenido acceso la revista especializada, Bad Bunny estaría negociando su participación en el elenco.