Karol G cumple un sueño al cantar con Alicia Keys: “He estado preparándome toda mi vida para esto”

Todo ocurrió tras la reciente gala benéfica organizada por la Fundación Con Cora, liderada por la cantante colombiana. Días después del evento, el 24 de marzo de 2026, ambas artistas publicaron un video en Instagram en el que interpretan juntas el tema “Try Sleeping With a Broken Heart”, canción que marcó profundamente la juventud de la intérprete paisa.

“Como me hubiera gustado estar ahí amor!!!! Pero tengo los shows de Ecuador y Peru! Beso apretaoooo”, le escribía Pablo Alborán a Karol G para disculpar su ausencia en la segunda gala de la Fundación Con Cora Land que se celebraba en el Vizcaya Museum & Gardens en Miami.

Y es que sus gestos solidarios se multiplican. El malagueño no estuvo, pero otros sí, como Alicia Keys, por ejemplo, que vivió un momento único con la anfitriona en los camerinos.

“Un momento súper especial cantando Try Sleeping with a Broken Heart con mi hermana @karolg Cuando descubrí lo mucho que significaba esta canción para ella, ¡fue tan dulce! Ese tipo de amor y su historia son simplemente conmovedores”, compartía la cantante estadounidense junto al vídeo en el que podemos verla tocar el piano y cantar junto a la colombiana.

Las mejores colaboraciones son esas que salen de la manera más espontánea y orgánica y nos regalan momentos únicos como este que Karol G tardará en olvidar si es que lo hace alguna vez.

“Al final yo digo: porque he estado preparándome toda mi vida para esto y es literal mi realidad ... me he preparado toda la vida para vivir los momentos que solo parecían sueños en mi cabeza y que hoy después de tanto se han hecho realidad! Veo este video y el de hace 16 años y no lo creo Gracias Alicia por tu generosidad ... eres una reina!!!!”, aseguraba la colombiana en los comentarios.

No tardaban en llegar las primeras reacciones de algunos colegas emocionados con este momento tan especial.

Karol G hablaba de un vídeo de hace 16 años en el que, cuando ella todavía no era la super estrella que es ahora mismo y apenas tenía 19 años grababa esta canción de Alicia Keys. Era mayo de 2010. “Carito Giraldo ... Desde Medellín - Colombia... Un poco de algo que amo hacer! THE MUSIC IS MY LIFE”, escribía junto al vídeo que lanzaba en youtube.