Nicky Jam revela que no tiene química para trabajar con Tainy, el famoso productor urbano

La química es real, y no existe únicamente en las relaciones de pareja, sino también las amistades y las relaciones laborales. Tal es el caso de Nicky Jam y el productor Tainy, a quien el puertorriqueño considera "uno de los mejores" de la industria.

Así lo desvela en una entrevista reciente con Molusco, donde ha confesado que él nunca ha sentido esa química con el genio del estudio.

"Con Tainy es bien difícil trabajar. Él no habla mucho. Él no tiene muchas expresiones. Él es bien callado, entonces un tema puede estar bien hijo de p*ta y él dice 'Acho, el tema está cabrón. Aguro el tema'.

"Pero tú estás esperando una expresión bien efusiva, en plan '¡¡¡Diablo!!!'. Tú sabes cómo son los boricuas. Entonces pienso 'Diablo, no sé si al pana le gustó o no le gustó'. Entonces, nunca hemos tenido esa química", confiesa Nicky.

Eso sí. El intérprete de El Amante se deshace en halagos con su compañero. "Yo sé que él, si no es el mejor productor, es uno de los mejores productores del mundo. El tipo hace lo que sea, toca lo que sea", añade.

Si algo caracteriza al artista puertorriqueño es la naturalidad y transparencia con la que habla frente a las cámaras.

Ya lo demostró en el capítulo de Originales Urban que protagonizó, en el que, sin tapujos, habló tanto de su carrera como de su faceta más personal, profundizando en el episodio oscuro de las drogas que ensombreció parte de su vida.