Nicky Jam revela que no tiene química para trabajar con Tainy, el famoso productor urbano

La química es real, y no existe únicamente en las relaciones de pareja, sino también las amistades y las relaciones laborales. Tal es el caso de Nicky Jam y el productor Tainy, a quien el puertorriqueño considera "uno de los mejores" de la industria.
Así lo desvela en una entrevista reciente con Molusco, donde ha confesado que él nunca ha sentido esa química con el genio del estudio.
"Con Tainy es bien difícil trabajar. Él no habla mucho. Él no tiene muchas expresiones. Él es bien callado, entonces un tema puede estar bien hijo de p*ta y él dice 'Acho, el tema está cabrón. Aguro el tema'.
"Pero tú estás esperando una expresión bien efusiva, en plan '¡¡¡Diablo!!!'. Tú sabes cómo son los boricuas. Entonces pienso 'Diablo, no sé si al pana le gustó o no le gustó'. Entonces, nunca hemos tenido esa química", confiesa Nicky.
Eso sí. El intérprete de El Amante se deshace en halagos con su compañero. "Yo sé que él, si no es el mejor productor, es uno de los mejores productores del mundo. El tipo hace lo que sea, toca lo que sea", añade.
Si algo caracteriza al artista puertorriqueño es la naturalidad y transparencia con la que habla frente a las cámaras.
Ya lo demostró en el capítulo de Originales Urban que protagonizó, en el que, sin tapujos, habló tanto de su carrera como de su faceta más personal, profundizando en el episodio oscuro de las drogas que ensombreció parte de su vida.
Por ello, estas declaraciones no han sido motivo de sorpresa para aquellos que lo conocen y que llevan años siguiendo su trayectoria desde cerca. Al fin y al cabo, es lo que hace a un artista más honesto.
De momento, no existen canciones publicadas que unan los talentos de Nicky y de Tainy.
Teniendo en cuenta que no existe esa química en el estudio y, aunque sí los hayamos visto compartiendo momentos juntos alejados de los micrófonos, la realidad de que se haga posible parece alejarse.
Pero la industria de la música nos ha demostrado que debemos repetirnos eso de "nunca digas nunca".