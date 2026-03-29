Nibuman enciende el verano 2026 con sazón garífuna al ritmo de "Dáselo"

El ritmo ya comenzó a sonar y no hay quien lo detenga. “Dáselo” de Nibuman, irrumpe con fuerza como una propuesta musical cargada de energía, sabor y una invitación directa a dejarse llevar por el movimiento.

Desde los primeros segundos, el tema marca el pulso de una experiencia que va más allá de la música: es una celebración del baile y la identidad.

“DÁSELO” no es solo una canción, es una descarga de ritmo que conecta con el cuerpo y el alma. Con una vibra contagiosa, se convierte en ese tipo de tema que invita a levantarse, moverse y disfrutar sin reservas, manteniendo viva la esencia de los sonidos que representan a toda una cultura.

La propuesta de Nibuman destaca por su fusión de elementos modernos con la riqueza de la cultura garífuna, logrando un equilibrio que honra sus raíces mientras conquista nuevos espacios.

Cada beat refleja la fuerza de una tradición que sigue evolucionando y conquistando escenarios.

El lanzamiento del video oficial eleva aún más la experiencia. Con una producción audiovisual vibrante, “Dáselo” cobra vida a través de imágenes llenas de color, movimiento y autenticidad.

Como es costumbre, el dinámico clip fue grabado en Tela, Atlántida, al calor de las bellas playas hondureñas, en un escenario perfecto que transmite alegría y ese espíritu festivo que define el tema y la creatividad artística de Víctor Sosa, mejor conocido como Nibuman.