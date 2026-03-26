Viral: Miss Grand Tailandia 2026 pierde sus carillas dentales en plena pasarela en vivo

Lo que debía ser una presentación rutinaria terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados del certamen Miss Grand Thailand 2026. Durante la ronda preliminar, una concursante sufrió un inesperado percance en pleno escenario: sus carillas dentales se desprendieron mientras hablaba ante el jurado y el público.

El incidente ocurrió el 25 de marzo, en la gala preliminar transmitida en vivo. Según refirió GMA Network, la protagonista fue Kamolwan Chanago, representante de la provincia de Pathum Thani, quien apenas iniciaba su discurso de presentación cuando el recubrimiento de sus dientes delanteros se soltó.

Tras ese primer momento, la concursante giró brevemente, retiró la pieza suelta y, ya recompuesta, volvió a mirar al público para seguir con su participación. Luego realizó su pasarela con normalidad y posó en su vestido de noche. Según recogió Manila Bulletin, el público la aplaudió por su profesionalismo.

El episodio, al haber sido transmitido en directo, se viralizó rápidamente en redes sociales.

De acuerdo con el blog tailandés Women Kapook, la propia Kamolwan Chanago explicó posteriormente lo ocurrido. La joven reveló que había sufrido la fractura de un diente frontal durante la competencia de traje nacional, realizada días antes.

Debido a que se encontraba concentrada dentro del certamen, no pudo someterse a un tratamiento dental completo, por lo que optó por una solución temporal: una cobertura o carilla provisional. Esta pieza fue la que terminó desprendiéndose durante uno de los momentos más importantes de su participación.