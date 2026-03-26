Stanley lanza colección Karol G 'Tropicoqueta' Quencher

Stanley presentó oficialmente su colección de edición limitada Karol G Tropicoqueta Quencher, una línea de vasos que destaca por sus colores tropicales vibrantes y detalles florales, ideales para disfrutar de bebidas refrescantes durante el verano. La colaboración se lanzó el jueves 26 de marzo de 2026, luego de varios adelantos publicados a inicios de la semana.

El modelo central es el vaso térmico Stanley 1913 x Karol G Quencher H2.0 FlowState de 40 onzas, con un precio de 65 dólares. La colección también incluye una versión de 30 onzas. Ambos cuentan con un acabado degradado de rojo a dorado y estampados de hibisco. Uno de los elementos más distintivos es el adorno metálico dorado con forma de piña para la pajita, que le otorga a la conocida silueta del Quencher un toque exclusivo y de colección.

El diseño mantiene las características que hicieron popular al Quencher: capacidad de 1,2 litros (40 onzas), aislamiento al vacío de doble pared que conserva las bebidas frías durante horas y la tapa FlowState, que permite beber, usar pajita o sellar el vaso. Sin embargo, el estilo es lo que distingue esta edición.

Gracias a su acabado brillante, estampado tropical y paleta de colores llamativa, esta colaboración se diferencia de la línea principal de Stanley y refleja la apuesta de la marca por lanzamientos con un alto componente de personalidad.

«KAROL G no solo aparece, sino que toma el control», afirma Stanley. «La nueva colección Stanley 1913 x KAROL G llega con un elegante acabado dorado y un estampado de hibisco TROPICOQUETA. Con un tapón de pajita con forma de piña en oro metalizado, el vaso Quencher H2.0 FlowState está listo para que recuperes lo que te pertenece».

Como suele ocurrir con las colaboraciones de Stanley, se espera que el inventario se agote rápidamente, especialmente el modelo de 40 onzas. Los interesados pueden adquirir la colección completa Karol G Tropicoqueta en Stanley1913.com mientras haya existencias.