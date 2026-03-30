Sophie Turner sufre lesión y ahora ‘Tomb Raider’ está en peligro

La producción de la esperada serie Tomb Raider de Amazon MGM Studios se encuentra temporalmente detenida tras una lesión sufrida por su protagonista, Sophie Turner.

El estudio confirmó la pausa en el rodaje, que se desarrollaba principalmente en el Reino Unido, aunque precisó que la interrupción será breve y que el equipo técnico seguirá percibiendo su salario durante este período.

“Sophie Turner sufrió recientemente una lesión menor”, indicó un portavoz de Amazon MGM Studios en un comunicado difundido por Deadline.

Y el mensaje añadió: “Como medida de precaución, la producción se ha pausado brevemente para darle tiempo a recuperarse. Esperamos reanudar la producción lo antes posible”.

Según informó Page Six, que también recogió la declaración del estudio, fuentes cercanas a la producción señalan que la actriz podría regresar al set en aproximadamente dos semanas.

Durante ese tiempo, los miembros del equipo serán remunerados y se mantendrán ocupados con labores de preparación.

Sin embargo, otras fuentes citadas por The Sun ofrecen un panorama más sombrío. De acuerdo al tabloide británico, el parón podría extenderse hasta seis meses, y algunos integrantes del equipo temen que Turner no pueda reincorporarse al proyecto.

“Ha sido un caos en el set y ahora el programa entero está en peligro”, declaró un informante. “Sophie se ha volcado en el papel, pero la agotadora exigencia física de ser Lara Croft ha hecho que lleve su cuerpo demasiado lejos”, agregó el informante.

El mismo insider señaló a The Sun que los productores consideran complicado reemplazar a la intérprete, dado que ya se ha rodado una parte considerable del material.

“Muchos en el set temen que Sophie tenga que ser reemplazada por completo, ya que quizás no se recupere a tiempo. Ha sido un papel enormemente físico y la ha llevado al límite. Pero ya se ha rodado tanto que está causando un verdadero dolor de cabeza a los productores”, concluyó.

La serie, que adapta la popular franquicia de videojuegos sobre la arqueóloga y aventurera Lara Croft, inició su producción en enero de este año.

Fue creada, escrita y producida por Phoebe Waller-Bridge, conocida por Fleabag, quien también ejerce como co-showrunner junto a Chad Hodge.

El elenco incluye a Sigourney Weaver, Jason Isaacs, Martin Bobb-Semple, Jack Bannon, Paterson Joseph y Celia Imrie, entre otros.

La lesión que detuvo el rodaje no es un hecho aislado, ya que a comienzos de año Sophie Turner reveló públicamente una condición preexistente que descubrió mientras filmaba Tomb Raider.

La artista de 30 años se sometió a un exigente régimen de preparación física para encarnar a Lara Croft: ocho horas diarias de entrenamiento, cinco días a la semana, desde febrero del año pasado. Fue precisamente esa rutina la que hizo aflorar el problema.

“Me enteré de que tengo un problema de espalda crónico. Me ha llevado meses y meses y meses ponerme en buena forma”, declaró en The Julia Cunningham Show.

En esa misma entrevista, Turner reconoció que nunca antes había seguido un régimen de acondicionamiento físico de esa envergadura. “Llevamos haciendo ocho horas al día, cinco días a la semana desde febrero del año pasado, así que ha sido mucho”, indicó.

De acuerdo a fuentes citadas por The Sun, esa condición previa se fue agravando con las largas jornadas de rodaje físico en los estudios Shepperton, en Surrey.