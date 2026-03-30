Jeffrey Epstein: lanzarán serie de ficción protagonizada por Laura Dern

Sony Pictures Television trabaja en una serie limitada sobre la investigación periodística que destapó los crímenes del financiero Jeffrey Epstein, con Laura Dern como protagonista y el cineasta Adam McKay como productor ejecutivo.

El proyecto está basado en el libro Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story, de la periodista del Miami Herald Julie K. Brown, quien relanzó el escándalo con su cobertura.

Dern interpretará a Brown en la producción, de la que también será productora ejecutiva.

La descripción oficial de la serie la presenta como “un relato explosivo de una reportera de investigación que expone el acuerdo secreto entre Epstein y los fiscales federales”.

La trama sigue la investigación de varios años de Brown, que identificó a 80 víctimas, persuadió a sobrevivientes clave para que hablaran públicamente y condujo a los arrestos de Epstein y de Ghislaine Maxwell.

Sharon Hoffman —conocida por Mrs. America y House of Cards— adapta el libro para la pantalla y se desempeñará como productora ejecutiva y co-showrunner junto a Eileen Myers, quien ha trabajado en producciones como American Hostage y Masters of Sex.

McKay y Kevin Messick producen ejecutivamente a través de Hyperobject Industries, sello con el que McKay ha respaldado proyectos de marcado contenido político y social.

De concretarse, sería la primera serie de ficción sobre el caso Epstein. Hasta ahora, el escándalo solo había sido abordado en documentales y series documentales.

McKay, quien comenzó su carrera con comedias como Anchorman y Talladega Nights, ha construido un perfil como productor de obras de denuncia, entre ellas The Big Short, Don’t Look Up y Succession.

Laura Dern es una de las actrices más reconocidas de su generación. Nominada nueve veces al Emmy, ganó el galardón como mejor actriz de reparto en miniserie en 2017 por Big Little Lies.

También acumula nominaciones por Palm Royale, The Tale y Enlightened. En cine, obtuvo el Óscar a mejor actriz de reparto en 2020 por Marriage Story, y forma parte de franquicias como Jurassic Park, Little Women (2019) y Star Wars: The Last Jedi.

Jeffrey Epstein nació y creció en Nueva York, donde a mediados de los años 70 enseñó matemáticas y física en la prestigiosa Dalton School. Estudió ambas disciplinas en la universidad, aunque nunca se graduó.

El padre de uno de sus alumnos, impresionado por sus capacidades, lo puso en contacto con un socio del banco de inversión Bear Stearns, donde llegó a ser socio en cuatro años. En 1982 fundó su propia firma, J Epstein and Co., que gestionó activos de clientes por más de mil millones de dólares.

Con esa fortuna, Epstein adquirió una mansión en Florida, un rancho en Nuevo México y, según se reportó, la residencia privada más grande de Nueva York, al tiempo que tejió una red de relaciones con celebridades, artistas y políticos.