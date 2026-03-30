Hijo de Arnold Schwarzenegger gana competencia de fisicoculturismo

Estados Unidos.

Joseph Baena, hijo de Arnold Schwarzenegger, debutó est fin de semana en el mundo del fisicoculturismo en la competencia estatal NPC Natural Colorado en Denver, Colorado, donde obtuvo el primer lugar en tres categorías.

De acuerdo con People, Joseph, de 28 años, ganó la medalla de oro en la categoría Peso Pesado de Culturismo Masculino Abierto, en la de Clásico Principiante. También ganó una medalla de plata en la categoría Clásico Privado Abierto Clase C.

Tras el evento, Joseph compartió en Instagram varias fotos donde luce su increíble físico mientras posa en el escenario. "¡Misión cumplida!", escribió el joven junto a la publicación.

Días antes de la competencia, el portal TMZ compartió un video de Joseph en el gimnasio mientras su padre Arnold, de 78 años, lo entrenaba y le daba consejos sobre poses de culturismo.

Antes de que despegara su carrera como actor, Arnold compitió en el mundo del fisicoculturismo en la década de los 60.

Gracias a eso sigue siendo considerado uno de los mejores culturistas de todos los tiempos, tras ganar el título de Mr. Olympia siete veces.