De la música a los libros: Dua Lipa liderará festival en Londres

Londres, Inglaterra.

La cantante Dua Lipa, una de las artistas más exitosas del Reino Unido y conocida por su afición a la lectura, ha sido elegida como comisaria literaria del Festival de Literatura de Londres, que se celebra cada otoño en el complejo cultural Southbank, a orillas del río Támesis.

El festival celebrará su edición número 19 del 21 de octubre al 1 de noviembre y formará parte de las actividades por el 75 aniversario del Southbank, un espacio que reúne teatro, cine, literatura y otras artes.

“La lectura me ha dado raíces en cada etapa de mi vida, desde que era una niña en la escuela en un país nuevo, y también me ha ofrecido un refugio tranquilo cuando estoy de gira. Ser comisaria del festival es un sueño hecho realidad”, afirmó la cantante, ganadora de varios premios Grammy y Brit.