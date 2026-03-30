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De la música a los libros: Dua Lipa liderará festival en Londres

Dua Lipa será comisaria literaria del Festival de Londres, que se celebrará del 21 de octubre al 1 de noviembre.

  • Actualizado: 30 de marzo de 2026 a las 13:10 -
  • Agencia EFE
De la música a los libros: Dua Lipa liderará festival en Londres

La cantante británica Dua Lipa.
Londres, Inglaterra.

La cantante Dua Lipa, una de las artistas más exitosas del Reino Unido y conocida por su afición a la lectura, ha sido elegida como comisaria literaria del Festival de Literatura de Londres, que se celebra cada otoño en el complejo cultural Southbank, a orillas del río Támesis.

El festival celebrará su edición número 19 del 21 de octubre al 1 de noviembre y formará parte de las actividades por el 75 aniversario del Southbank, un espacio que reúne teatro, cine, literatura y otras artes.

“La lectura me ha dado raíces en cada etapa de mi vida, desde que era una niña en la escuela en un país nuevo, y también me ha ofrecido un refugio tranquilo cuando estoy de gira. Ser comisaria del festival es un sueño hecho realidad”, afirmó la cantante, ganadora de varios premios Grammy y Brit.

Dua Lipa, a quien se le suele ver con un libro, fundó el club de lectura virtual Service95 Book Club. Cada mes selecciona una obra que comenta y, en ocasiones, conversa con su autor en un pódcast.

A través de este espacio, ha dado visibilidad a escritores perseguidos o censurados, además de compartir sus listas de lectura.

Sus recomendaciones abarcan diversos géneros: desde ficción hasta ensayos sobre feminismo, recopilaciones de cuentos y literatura traducida.

Entre sus elecciones figuran Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y La mala costumbre, de Alana Portero.

EFE

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Agencia EFE
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