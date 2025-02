La Casa Blanca responde a Selena Gómez por preocuparse por deportaciones

La Casa Blanca generó controversia después de responder al emotivo video de la estrella del pop Selena Gómez sobre las deportaciones, que ha obtenido más de diez millones de visitas en línea.

Si bien el video original de Gómez la mostraba llorando abiertamente por las políticas de deportación de la administración Trump, esta última medida de la Casa Blanca ha provocado reacciones negativas y ha planteado preguntas sobre el enfoque y las prioridades.

La semana pasada, Selena Gómez compartió sus más sentidos sentimientos en sus Historias de Instagram, expresando su tristeza por los niños afectados por la deportación. Entre lágrimas ella comentó: “Sólo quería decir que lo siento mucho. Toda mi gente está siendo atacada, los niños. No entiendo. Lo siento mucho. Desearía poder hacer algo, pero no puedo. No sé qué hacer. Lo intentaré todo, lo prometo”.

LEA: Will Ferrell y Reese Witherspoon protagonizan comedia de Amazon Prime

Tras la publicación del vídeo, se enfrentó a una reacción violenta, lo que la llevó a eliminarlo y luego a compartir: “Aparentemente no está bien mostrar empatía por la gente”. Esta muestra de emoción se explicó claramente, ya que la intención de Gómez era arrojar luz sobre las luchas que enfrentan las familias inmigrantes.

En respuesta a Gómez, la Casa Blanca publicó otro video que muestra a madres de víctimas asesinadas por inmigrantes ilegales.

El video mostró las reacciones de las madres ante la muestra de dolor de Gómez, con la mamá ángel Alexis Nungaray diciendo: “Al ver el video, en realidad es difícil creer que sea genuino y real, porque ella es actriz”.

Las madres expresaron profundo dolor, frustración e indignación, indicando que se sentían ignoradas y faltadas al respeto por el enfoque de Gómez en la situación de los deportados.

ADEMÁS: Justin Baldoni lanza sitio web para defenderse de Blake Lively

Tammy Nobles, madre de Kathy Hamilton, quien trágicamente perdió la vida a causa de la violencia de inmigrantes indocumentados, preguntó intencionadamente: “¿No sabes por quién estás llorando? ¿Qué pasa con nuestros niños que fueron brutalmente asesinados, violados y golpeados hasta la muerte y abandonados en el suelo por estos inmigrantes ilegales?” Con ira palpable, Nobles desafió las percepciones que rodean la empatía y ofreció su narrativa para resaltar las duras realidades que enfrentan las familias de las víctimas.

Otra mamá, Patty Morin, también expresó su descontento con el video de Gómez. Acusó a Gómez de engañar al público al intentar provocar simpatía por los inmigrantes ilegales y comentó: “Siento que es una artimaña para engañar a la gente y generar simpatía por la anarquía. Nadie, excepto nosotras, las madres, se ha levantado para llorar por nuestros hijos”. Las madres mostraron una frustración palpable por lo que percibieron como simpatías injustas y mal dirigidas.

La reacción del público a la estrategia de redes sociales de la Casa Blanca parece dividida. Algunos críticos expresaron consternación por la decisión del gobierno de dialogar con Gómez, señalando que se están pasando por alto cuestiones urgentes.

TAMBIÉN: Bianca Censori en los Grammys 2025: la mujer escándalo por mostrar demasiada piel

Un usuario señaló: “Hemos tenido dos accidentes aéreos importantes en menos de una semana y la Casa Blanca está ocupada intimidando a un cantante desde cuentas oficiales”. Otro comentarista sugirió que los asuntos más urgentes deberían tener prioridad sobre las disputas entre celebridades, afirmando: “Ahora hagamos uno (video) sobre todas las mujeres asesinadas por, digamos, soldados nacidos en Estados Unidos. Y predicadores. Y vendedores de seguros. Y operadores de retroexcavadoras”.

Muchos se hicieron eco de frustraciones similares porque la administración parecía mezquina en lugar de centrarse en cuestiones más amplias y sociales.