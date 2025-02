Shakira ha pasado dos años duros desde que se separó de Piqué

Shakira ha pasado un “par de años duros” desde que se separó de Gerard Piqué.

La estrella del pop, de 48 años, puso fin a su relación con Gerard -con quien tiene a Milan, de 12 años, y a Sasha, de 10- en junio de 2022, tras 11 años juntos, y ahora ha admitido que la música ha sido su terapia durante todo este tiempo.

“Las canciones evolucionan, viven su propia vida... evolucionan en la vida de la gente. Se convierten en la banda sonora de muchas personas, incluida yo misma. Recuerdo capítulos de mi vida a través de mi propia música y de dónde me encontraba entonces emocional y mentalmente. He aprendido que mi música tiene un... efecto terapéutico. He pasado por un par de años difíciles, personalmente, ya sabes, con la separación y todo eso, pero la música ha sido como el pegamento que me ha vuelto a unir”, dijo la artista colombiana.

La intérprete de ‘Whenever, Wherever’ admitió anteriormente que su larga relación la estaba “arrastrando” y que ha empezado a aceptar la vida como madre soltera.

En declaraciones a Zane Lowe en Apple Music, indicó: “En cierto modo es bueno no tener marido, porque me estaba agobiando. Ahora tengo ganas de trabajar, tengo ganas de escribir canciones, tengo ganas de hacer música, es una necesidad compulsiva que antes no tenía. Estoy a cargo de estos dos niños, estos dos bebés que dependen tanto de mí y soy madre soltera, no tengo marido ni ama de casa que me ayuden en nada”.