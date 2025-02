Liam Payne y su emotivo homenaje en los premios Grammy

El montaje anual comenzó con varios clips de Liam y One Direction actuando a lo largo de los años, con la estrella fallecida diciendo en un momento: “Nunca esperamos que nada de esto sucediera, me siento y pienso: ‘Oh, realmente hemos hecho algo increíble’”.

El cantante de One Direction falleció con sólo 31 años tras caer desde el balcón de su hotel el pasado mes de octubre, y fue la primera estrella en ser homenajeada durante el segmento anual In Memoriam de la ceremonia.

En declaraciones a ‘Entertainment Tonight’, señaló:

“Es un momento muy difícil. Perder a Liam fue muy, muy duro. Sin duda alguna. Pero no, no habrá actuación de One Direction. Era el chico más guapo y maravilloso y le quiero muchísimo. Está en, por supuesto, nuestro In Memoriam, sin duda”.